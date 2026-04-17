Piyasalardaki düşüşte, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi tarafından yapılan “boğazın ticari geçişlere açıldığı” yönündeki açıklama belirleyici oldu. Açıklama, Orta Doğu kaynaklı arz endişelerini azaltarak petrol vadeli işlemlerinde satış baskısını artırdı.

Stratejik enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı, dünya petrol taşımacılığının önemli bir kısmının geçtiği kritik bir koridor olarak biliniyor. Bölgede tansiyonun düşmesi, arz güvenliği endişelerini hafifleten en önemli faktörlerden biri olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlara göre boğazın yeniden güvenli geçişe açılması, kısa vadede petrol fiyatlarında aşağı yönlü baskıyı artırırken, küresel enerji piyasalarında da oynaklığı azaltabilir. Özellikle son dönemde jeopolitik risklerle yükselen fiyatların, bu gelişmeyle birlikte bir miktar dengelenebileceği ifade ediliyor.

Öte yandan petrol fiyatlarındaki gerilemenin, ilerleyen günlerde akaryakıt fiyatlarına da kademeli olarak yansıma ihtimali bulunuyor. Ancak analistler, kalıcı bir düşüş için bölgedeki siyasi gelişmelerin yakından izlenmesi gerektiğini vurguluyor.