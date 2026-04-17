Erzincan’da bugün öğleden sonra bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan bilgilere göre, merkez üssü Üzümlü ilçesi olan sarsıntının büyüklüğü 4.1 olarak ölçüldü.

Depremin, saat 15.40’ta gerçekleştiği bildirildi. AFAD verilerine göre yerin 10.94 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi.

Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

