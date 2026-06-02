İstanbul Finans Merkezi (İFM), ABD merkezli International Awards Associate (IAA) tarafından düzenlenen TITAN Property Awards’ta üç farklı kategoride ödül aldı. Dünya genelinde gayrimenkul, mimari ve iç mimari alanlarındaki en seçkin projeleri değerlendiren programda, İFM “Commercial High-Rise”, “Mixed-Use Development” ve “Office Development” kategorilerinde ödüle layık görüldü. Uluslararası finans piyasalarıyla entegrasyon sağlayan güçlü bir ekosistem sunma hedefiyle kurulan İFM, kazandığı ödüllerle dünya standartlarında bir gayrimenkul, ofis ve karma yaşam projesi olduğunu tescil ettirdi.

Son beş yıl içinde hayata geçirilen projeleri yaratıcılık, kalite ve vizyon yönünden değerlendiren TITAN Property Awards kapsamında İFM, entegre kentsel planlama yaklaşımıyla öne çıktı. Konut, ticaret, ofis, eğlence ve kamusal alanları tek bir bütünsel yapı içinde bir araya getiren İFM, sunduğu çok işlevli yaşam alanıyla Mixed-Use Development (Karma Kullanım Geliştirme) ve Commercial High-Rise (Yüksek Katlı Ticari Yapı) kategorilerinde en yüksek ödül olan “Platinum Winner”ı aldı. İFM’nin ofis alanlarına yönelik tasarım yaklaşımı, kullanıcı deneyimi ve çalışma alanlarının kalite standardı ise Office Development (Ofis Geliştirme) kategorisinde Gold Winner (Altın Ödül) ile taçlandı.