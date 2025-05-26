Ramanlı, bu doğrultuda hazırladıkları ve TBMM’ye sundukları kanun teklifinin Haziran ayında Genel Kurul’da oylanmasını beklediklerini ifade etti.

“Toplumun Nesil Emniyetini Korumak Görevimizdir”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025 yılını “Aile Yılı” ilan etmesini olumlu bulduklarını belirten Ramanlı, bu kapsamda ailenin korunması ve “cinsi sapkınlıkların” yayılmasının önlenmesi amacıyla hazırladıkları yasa teklifine tüm siyasi partilerden destek beklediklerini söyledi.

“Aile kurumunun güçlendirilmesi ve toplumun nesil emniyetinin sağlanması için bu adımı atmak zorundayız” diyen Ramanlı, sözlerine şöyle devam etti:

“Sigara içmek yasal olabilir ama reklamı yasaktır. Gençlerimiz bir sigara kadar kıymetli değil mi? Aynı cinsiyetten bireylerin birlikteliğini teşvik eden içerikler, toplumu yozlaştırmakta ve aile yapısını tehdit etmektedir.”

“Yaşam Tarzlarına Karışmayız Ama Propagandaya Göz Yummayız”

Kimsenin özel hayatına karışmadıklarını, ancak toplumun değerlerini tehdit eden eğilimlerin yaygınlaştırılmasına karşı olduklarını vurgulayan Ramanlı, “Bireysel günahlara karışmayız, ama bu yanlışların genç dimağlara propaganda yoluyla aktarılmasına rıza gösteremeyiz. Devletin de bu konuda sorumluluk alması gerektiğine inanıyoruz” dedi.

“Avrupa Bu Sınavda Sınıfta Kaldı”

Ramanlı, Batı ülkelerinin bu alanda toplumlarını korumakta başarısız olduğunu savunarak, “Rusya bu tür propagandaları yasaklayarak toplumunu korumaya çalışıyor. ABD bile bu konuda bazı önlemler alıyor. Ancak Türkiye’de bu konuda henüz ciddi bir tedbir alınmadı. Bu boşluğu doldurmak bizim görevimizdir” ifadelerini kullandı.

“Anayasa Değişikliği Gündeme Alınmalı”

2023 seçimleri öncesinde AK Parti’nin sunduğu, başörtüsüne anayasal güvence ve ailenin yalnızca kadın ve erkek arasında kurulan bir birliktelik olduğunu vurgulayan anayasa teklifini hatırlatan Ramanlı, bu teklifin seçim atmosferinde komisyondan geçmediğini söyledi. “Memur-Sen’in bu konuda yeniden bir çalışma başlattığını biliyoruz. Tebrik ediyor ve destekliyoruz” dedi.

Anayasa değişikliği için partiler arası uzlaşının şart olduğunu vurgulayan Serkan Ramanlı, “Bizim sandalye sayımız teklif vermeye yetmiyor. Ancak partiler ortak irade gösterirse bu düzenlemeleri gerçekleştirebiliriz. Belki de bu süreç, milletimize yeni, sivil ve adil bir anayasa kazandırmak için bir başlangıç olur” dedi.

Ramanlı, toplumun değerlerinin ve genç nesillerin korunması adına meclise sundukları bu teklifin, siyasi ayrışmaların ötesinde tüm milletvekillerinin ortak sorumluluğu olduğunu da sözlerine ekledi.