Lojistik sektörünün öncü firmalarından Horoz Lojistik, yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Şirketin yeni gümrüklü antreposu Atlas, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde faaliyete geçti. Gelişmiş altyapısı, yüksek hizmet kapasitesi ve katma değerli çözümleriyle Atlas Antrepo, bölgedeki lojistik operasyonlara yeni bir soluk getiriyor.

Toplam 6.500 metrekare alana sahip olan tesis, 8.190 paletlik raflı depolama kapasitesi, 6 yükleme/boşaltma rampası, 1.500 m³’lük istif alanı ve 750 m²’lik ürün elleçleme sahasıyla, yüksek hacimli ve karmaşık lojistik operasyonlara hizmet vermek üzere tasarlandı.

Yeni yatırımla ilgili değerlendirmede bulunan Horoz Lojistik Yurtiçi Lojistik Grup Başkanı Birol Zengin, “Atlas Antrepo ile birlikte müşterilerimize daha geniş kapsamlı, hızlı ve güvenilir hizmet sunmayı hedefliyoruz. Stratejik konumu sayesinde bölgedeki ticareti destekleyecek güçlü bir lojistik merkez kurduk.” dedi.

Horoz Lojistik’in sektörel deneyimiyle şekillendirdiği Atlas Antrepo; yalnızca gümrüklü depolama hizmeti sunmakla kalmıyor, aynı zamanda paletli ve dökme araçların boşaltılması/yüklenmesi, paletleme, transit ihracat gibi kapsamlı lojistik çözümler de sağlıyor.

Ayrıca, Katma Değerli Hizmetler (KDH) kapsamında garanti etiketi, tarım etiketi uygulamaları ile kılavuz ve lot bilgisi ekleme gibi operasyonlar, profesyonel ekipler tarafından entegre sistemlerle yönetiliyor.