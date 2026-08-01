Lojistik sektörünün köklü şirketlerinden Horoz Lojistik, üst yönetim kadrosunu deneyimli bir isimle güçlendirdi. Lojistik, tedarik zinciri ve e-ticaret operasyonlarında 10 yılı aşkın yönetim deneyimine sahip Kaan Göksu, Horoz Lojistik'in Yurtiçi Lojistik Depolar Grup Başkanı olarak göreve başladı. Göksu, yeni görevinde şirketin yurtiçi depo operasyonlarının geliştirilmesine, operasyonel verimliliğin artırılmasına ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine liderlik edecek.

"Horoz Lojistik'in Güçlü Mirasını Daha da İleriye Taşımak İçin Hazırız"

Yeni göreviyle ilgili değerlendirmede bulunan Horoz Lojistik Yurtiçi Lojistik Depolar Grup Başkanı Kaan Göksu, şunları söyledi:

"Temmuz ayının son haftası itibarıyla Horoz Lojistik ailesine katılmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bugüne kadar lojistik, tedarik zinciri ve e-ticaret alanlarında edindiğim deneyimleri, yeni görevimde Horoz Lojistik'in köklü geçmişi ve güçlü insan kaynağıyla bir araya getirerek, şirketimizin geleceğine değer katacak çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum. Horoz Lojistik'in güçlü mirasını daha da ileriye taşımak, birlikte sürdürülebilir başarılar elde etmek ve yeni başarı hikayeleri yazmak için tüm ekip arkadaşlarımla heyecanlıyız ve hazırız."

Kaan Göksu Kidir?

Kariyerine DHL'de Operasyon Yönetimi Kıdemli Mühendisi olarak başlayan Kaan Göksu, ardından Boyner Grup ve Boyner Büyük Mağazacılık bünyesinde e-ticaret, depo yönetimi, taşıma operasyonları ve iş geliştirme alanlarında çeşitli yöneticilik görevleri üstlendi. Daha sonra Getir'de Yeni İş Birimleri Lideri (Head of New Business) olarak görev yapan Göksu, son olarak Ekol Lojistik'te Kontrat Lojistiği, E-Ticaret, Perakende ve Moda Direktörü olarak 1.200'ü aşkın kişilik operasyon ekibini yönetti.

Yalın üretim metodolojileri ve operasyonel mükemmeliyet uygulamaları konularında uzmanlaşan Göksu, Six Sigma Green Belt sertifikasına sahip olup, kariyeri boyunca süreç iyileştirme, verimlilik artışı ve P&L yönetimi alanlarında birçok projeye liderlik etti. Lisans eğitimini Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde, yüksek lisansını ise İngiltere'deki University of Warwick'de Manufacturing System Engineering alanında tamamladı.