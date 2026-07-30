Alışan Lojistik ile uluslararası kimyasal lojistik şirketi Royal Den Hartogh Logistics ortaklığıyla 2005 yılında kurulan; ISO tank konteyner temizliği, gümrüklü ve gümrüksüz saha tank depolama, teknik bakım, periyodik test, ısıtma ve ürün transferi alanlarında hizmet sunan Alışan Den Hartogh, sürdürülebilirlik yolculuğunda önemli bir adım daha atarak UN Global Compact imzacıları arasına adını yazdırdı.

UN Global Compact’a katılımıyla Alışan Den Hartogh; insan hakları, çalışma standartları, çevrenin korunması ve yolsuzlukla mücadele başlıklarını kapsayan 10 evrensel ilkeyi iş süreçlerine, kurumsal stratejisine ve kurum kültürüne entegre etme taahhüdünde bulundu. Bu adımla güvenli, etik ve çevreye duyarlı hizmet anlayışını küresel sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda daha da ileri taşımayı hedefleyen şirket, söz konusu alanlarda kaydettiği ilerlemeyi düzenli ve şeffaf bir şekilde paylaşmayı da taahhüt etti.

“Sürdürülebilirlik bizim için bir hedef değil, iş yapış biçimimizin temelidir”

Alışan Den Hartogh Genel Müdürü Mehmet Emin Çelenli, konuyla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi: “UN Global Compact imzacısı olmak, Alışan Den Hartogh olarak uzun yıllardır benimsediğimiz sorumlu iş anlayışının uluslararası ölçekteki en önemli göstergelerinden biridir. Biz, sürdürülebilirliği yalnızca ulaşılması gereken bir hedef olarak değil, aldığımız her kararın ve yürüttüğümüz her operasyonun temel yapı taşı olarak görüyoruz. İnsan haklarına saygılı, çalışanlarını gözeten, çevresel etkilerini sorumlulukla yöneten ve etik değerlerden ödün vermeyen bir iş modeliyle hareket ediyoruz. UN Global Compact’ın 10 ilkesine bağlılığımızı ilan ederek bu yaklaşımımızı daha somut, ölçülebilir ve şeffaf bir zemine taşıyoruz.”

10 Evrensel İlkeye Bağlılık

Alışan Den Hartogh, bu hamlesiyle 160’tan fazla ülkeden 20 bini aşkın şirket ve paydaşın yer aldığı küresel sürdürülebilirlik hareketinin resmi bir parçası oldu. Şirket, söz konusu evrensel ilkeleri günlük operasyon merkezine yerleştirerek; çalışanlarına, müşterilerine, iş ortaklarına, topluma ve çevreye karşı sorumluluklarını sürekli geliştirmeyi ve faaliyetlerinde uzun vadeli sürdürülebilir değer yaratmayı hedeflemektedir.