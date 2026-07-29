Türkiye'de kurulan, tamamen yerli sermaye, Türk mühendislerinin bilgi birikimi ve öz kaynaklarıyla büyüyen KEYVAN Havacılık, bugün dünyanın havacılık navigasyon verisi üreten 4 şirketin arasında yer alıyor. Uzun yıllardır küresel ölçekte birkaç uluslararası şirketin hâkimiyetinde bulunan bu stratejik alanda Türkiye'nin söz sahibi olmasını sağlayan KEYVAN HAVACILIK, yeni ortaklık yapısı ve güçlenen yönetim kadrosuyla büyüme yolculuğunda yeni bir döneme giriyor.

Kurulduğu ilk günden itibaren hiçbir küresel teknoloji şirketinin desteği olmadan, tamamen kendi mühendislik kabiliyetiyle ilerleyen KEYVAN Havacılık; bugün 195 ülkeye yönelik havacılık verilerini analiz ederek işleyip üretiyor; sivil ve askeri havacılık alanlarında kritik projelere imza atıyor ve geliştirdiği yüksek teknoloji ürünlerini dünyada 30’dan fazla ülkeye ihraç ediyor. Türkiye'nin havacılık veri üretimi alanındaki ilk ve tek EASA sertifikalı şirketi olarak ulaştığı bu başarı, yalnızca şirketin değil, Türk mühendisliğinin ve yerli teknoloji ekosisteminin de önemli bir kazanımı olarak öne çıkıyor.

Şirket, küresel ölçekte büyümesini hızlandırmak ve stratejik hedeflerini daha ileri taşımak amacıyla yönetim yapısını güçlendirme kararı aldı.

Bu kapsamda iş dünyasının deneyimli isimlerinden Mustafa Hacıkerimoğlu, KEYVAN Havacılık'a hissedar olarak katılırken aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevini üstlenecek. Uzun yıllara dayanan iş tecrübesi, vizyonu ve güçlü iş ağıyla Hacıkerimoğlu'nun şirkete katılımı, KEYVAN HAVACILIK 'ın uluslararası büyüme stratejisinde önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.

Savunma ve askeri havacılık alanındaki büyüme hedefleri doğrultusunda ise Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın eski Komutanı Emekli Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak yönetim kadrosuna katılıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki uzun yıllara dayanan komuta tecrübesi, stratejik bakış açısı ve askeri havacılık alanındaki derin bilgi birikimiyle Küçükakyüz'ün, şirketin savunma sanayii ve askeri havacılık projelerine önemli katkılar sunması hedefleniyor.

KEYVAN HAVACILIK 'ın kurucusu Mehmet KEYVAN ise Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürecek. Şirketin kuruluşundan bugüne uzanan teknoloji vizyonunun mimarı olan Mehmet KEYVAN, bundan sonraki dönemde de Ar-Ge, inovasyon ve ürün geliştirme stratejilerine liderlik etmeye devam edecek.

Yeni yönetim yapısıyla birlikte KEYVAN HAVACILIK; Mehmet KEYVAN'ın teknoloji üretme vizyonunu, Mustafa Hacıkerimoğlu'nun stratejik büyüme gücü ve Hasan Küçükakyüz'ün savunma ve askeri havacılık alanındaki tecrübesini aynı çatı altında buluşturuyor.

Bu birliktelik yalnızca bir yönetim değişikliğini değil; Türkiye'den doğan küresel bir teknoloji markasının ikinci büyüme dönemini simgeliyor.

Mehmet KEYVAN, yeni döneme ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "KEYVAN Havacılık'ı büyük hayallerle kurduk. Dünyada yalnızca birkaç şirketin faaliyet gösterdiği, son derece stratejik bir alanda Türkiye'nin adını duyurmayı başardık. Bugün geldiğimiz nokta, yalnızca şirketimizin değil, Türk mühendislerinin azminin, bilgi birikiminin ve üretme kararlılığının bir sonucudur. Ancak bizim hedefimiz hiçbir zaman sadece başarılı bir şirket olmak olmadı. Amacımız, Türkiye'nin 29/07/2026 - Basın Bülteni yüksek teknoloji üreten ve dünyayla rekabet eden markalarından birini inşa etmekti. Mustafa Hacıkerimoğlu'nun stratejik katkıları ve Hasan Küçükakyüz'ün savunma ve askeri havacılık alanındaki deneyimiyle bu hedefe çok daha güçlü adımlarla ilerleyeceğimize inanıyorum."

Yeni dönemde KEYVAN HAVACILIK; uluslararası pazarlardaki varlığını daha da güçlendirmeyi, savunma sanayiindeki etkinliğini artırmayı, yeni teknoloji yatırımlarını hızlandırmayı ve dünyanın farklı coğrafyalarında stratejik iş birlikleri kurarak küresel ölçekte daha büyük bir oyuncu olmayı hedefliyor.

Bugün dünyanın dört bir yanında kullanılan kritik havacılık verilerini Türkiye'de geliştiren KEYVAN HAVACILIK, yalnızca ticari başarı elde eden bir şirket olmanın ötesinde, ülkemizin teknoloji bağımsızlığına katkı sağlayan stratejik bir değer olma misyonunu da sürdürüyor. Çünkü güçlü ülkeler, yalnızca teknoloji kullanan değil; teknolojiyi geliştiren, ihraç eden ve dünyaya yön veren şirketler yetiştirir.

KEYVAN HAVACILIK da yeni yönetim yapısıyla birlikte, Türkiye'nin yüksek teknoloji alanındaki küresel başarı hikâyesini daha da büyütmek ve gelecek nesillere ilham verecek bir marka oluşturmak için yoluna daha güçlü adımlarla devam ediyor.