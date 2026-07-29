1954 yılında Amasya’da kurulan ve gıda ile tarım sektörlerinde faaliyet gösteren Kozlu Gıda, sektörün önemli üreticileri arasında yer alıyor.

Operasyon ağını genişleterek hizmet kalitesini en üst seviyeye taşımayı hedefleyen Kozlu Gıda, filosuna 3 adet 560R Dynamic Paket Super Çekici, 14 adet 460R Super Rijid Kamyon ve 1 adet 460R Tam Römork Çeker Kamyon olmak üzere toplam 18 adet Scania ilave etti.

Amasya'daki Kozlu Gıda tesislerinde gerçekleştirilen teslimat töreninde, Kozlu Gıda yetkilileri tercihlerinde Scania'nın Türkiye genelindeki yaygın servis ağı, üstün yakıt ekonomisi ile sürüş ve kabin konforunun belirleyici olduğunu vurguladı. Özellikle şehir içi yoğun dağıtım operasyonlarında, 460R Super Rijid Kamyon modelinin sunduğu üstün manevra kabiliyetinin Scania araç kararlarında önemli bir etken olduğunu da belirttiler.

Scania yetkilileri ise Kozlu Gıda'nın operasyonel başarısına katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Kozlu Gıda, yeni araçlarıyla hem şehir içi dar sokaklardaki dağıtımlarda hem de şehirler arası taşımalarda operasyonel verimliliğini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.