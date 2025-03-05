Horoz Lojistik, uluslararası taşımacılık alanındaki liderliğini pekiştirmek için önemli bir adım attı. Şirket, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) sertifikasını alarak, hava kargo hizmetlerinde global standartları karşılayan ve dünya çapında iş ortaklarıyla uyumlu operasyonlar yürütebilen bir yapıya kavuştu.

Bu prestijli sertifika, Horoz Lojistik’in hava taşımacılığında gösterdiği kaliteyi ve operasyonel mükemmeliyet anlayışını tescilliyor. IATA sertifikası ile birlikte şirketin uluslararası havayolu taşımacılığı alanındaki operasyon yönetim kapasitesi önemli ölçüde güçlendi. Bu gelişme, Horoz Lojistik’in sektördeki rekabet gücünü artırırken, müşterilerine daha hızlı, güvenli ve verimli taşıma çözümleri sunma kapasitesini de güçlendiriyor.

Global Hava Taşımacılığında Yeni Dönem

Horoz Lojistik Havayolu Taşımacılığı Grup Başkanı Banu Mankut, IATA sertifikasının alınmasıyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"IATA sertifikası, şirketimizin uluslararası taşımacılık alanındaki stratejik hedeflerine ulaşmasında kritik bir adım oldu. Bu prestijli sertifika, sadece operasyonel süreçlerimizdeki verimliliği artırmakla kalmıyor, aynı zamanda küresel pazarda iş birliklerimizi güçlendirme yolunda önemli bir fırsat sunuyor. Sertifikayı alarak, dünya çapındaki iş ortaklarımızla daha uyumlu ve güvenilir bir şekilde çalışabilecek duruma geldik. Artık hava taşımacılığı süreçlerimizde daha yüksek kalite standartları sunarak, sektördeki rekabet gücümüzü artırmayı hedefliyoruz."

Banu Mankut, IATA sertifikasının aynı zamanda şirketin uluslararası taşımacılık alanındaki kapasitesini daha da geliştirerek, müşterilerine daha hızlı, güvenli ve verimli çözümler sunmasına olanak tanıyacağını vurguladı. Bu gelişmeyle Horoz Lojistik, küresel lojistik pazarında daha güçlü bir oyuncu olarak yerini sağlamlaştırmayı planlıyor.