CB650R 635 bin TL ve CBR650R 647 bin TL’lik satış fiyatıyla 22 Mart 2025 Cumartesi günü Honda bayilerinde yerini alacak.

Honda’nın ilk kez 2023 yılının sonunda Milano’da gerçekleşen motosiklet dünyasının en büyük fuarlarında EICMA’da tanıttığı Electronic Clutch teknolojisine sahip ilk modelleri olan CB650R ve CBR650R Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor. Honda Motosiklet Türkiye, 650 cc motor hacimli iki yeni naked modeliyle ürün gamını güçlendirmeye ve müşteri ihtiyaçlarına göre ürün ailesini büyütmeye devam ediyor. Yenilenen modellerden Neo Sports Café tasarıma sahip CB650R’ın çizgileri daha kıvrımlı ve dinamik şekilde tasarlanırken; yeni eğimli LED ön far tasarımı, yeni radyatör kaplamaları ve arka lambayla tamamlanan daha keskin görünüm öne çıkıyor. CBR650R modelinin de yeniden tasarlanan çift LED farları, güncellenen üst ve alt kaplamaları kaslı görünümünü zarif çizgilerle birleştirerek modelin saf sportif çekiciliğini güçlendiriyor. Her iki modelde de sürücülerin güneşli günlerde ekranı rahatça okuyabilmesi için tasarlanan yeni 5 inçlik tam renkli TFT ekran, Honda RoadSync bağlantısı ve Honda Motosiklet’in yeni teknolojisi E-Clutch bulunuyor.

Honda’dan dünyada bir ilk: Electronic Clutch teknolojisi

Honda mühendisliği ile geliştiren yeni vites teknoloji E-Clutch; hızlı vites değiştiricilerin, manuel debriyajların ve DCT (Çift Kavramalı Şanzıman) teknolojisinin birleşimi olarak tasarlandı. “Sürüşte Bir Sonraki Seviye” konseptiyle geliştirilen bu yeni teknoloji, yüksek düzeyde sportiflik, konfor ve güvenli sürüş arayışıyla geliştirildi. Kavrama ve şanzıman olarak sadece 2 kilogram ağırlığa sahip ultra kompakt sistem, basit kullanımı ile vites değişimi için debriyaj kolunu kullanma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Motor çalıştırıldığı andan itibaren devreye giren sistem, trafiğin yoğun olduğu dur-kalk ortamlarda yapılan şehir içi sürüşlerde ekstra konfor ve iç huzur sağlıyor. Esnek kullanıma da imkan sunan Honda E-Clutch donanım özelliğine sahip modeller olan CB650R ve CBR650R’da sürücüler istediklerinde manuel kullanım için sol gidondaki şalteri kullanarak her an geçiş yapabiliyor. Manuel kullanıma geçiş, gösterge panelinde ‘M’ harfi ile gösteriliyor. Özetle, yeni Honda E-Clutch; araç hızı, gaz kelebeği açısı, motor devri ve vites konumu gibi birçok farklı parametreye bağlı olarak debriyaj kavramasını yönetirken; debriyajı da sağ motor kapağının içinde bulunan iki motorlu bir aktüatör yönlendiriyor.

Dünyada bir ilke imza atan Honda E-Clutch teknolojisi aynı zamanda sürücünün vites değiştirmek için pedala uygulanması gereken kuvveti ayarlamasına imkan sağlıyor. Sert, orta ve yumuşak olmak üzere üç farklı kuvvet ayarı ile sürücüler vites geçişleri için kullanım hislerini seçebiliyor. Sürüş güvenliği için motosikletin belirli bir hızda yüksek viteste olduğunu tespit eden E-Clutch teknolojisi, sürücüye gösterge paneli üzerinden vites küçültmesini de tavsiye ediyor. E-Clutch, tüm seviyelerdeki motosiklet kullanıcılarının sürüşlerini daha keyifli ve heyecanlı hale getiriyor.

Honda’dan yeni Neo Sports Café: CB650R

Honda’nın “Neo Sports Café” tasarım teması altında, 2019 yılında ilk kez satışa sunulan CB650R modeli 2021 yılında yenilendi. Kardeş modeli CBR650R birlikte CB650R, Honda E-Clutch teknolojisiyle yollara çıkan ilk Honda motosikleti olarak tarihe geçiyor. Honda CB650R'nin retro minimalizmi modele dinamik bir görünüm kazandırırken; yeni far, radyatör korumaları, selesi, kuyruk ünitesi ve arka aydınlatma güçlü bir görünüm sunuyor. Uzun yakıt deposu, aile tasarımının önemli bir unsuru olmaya devam ediyor. LED aydınlatmalara sahip modelde, sele gövdesine uygun olarak yolcu ve binici selesinin formu da iyileştirilirken; selenin altında bir USB Tip-C soketi yer alıyor. Yeni 5 inçlik tam renkli TFT ekran, özel optik yapıştırma tekniği sayesinde güneşli günlerde daha okunaklı bir yapı sunarken; aynı zamanda akıllı telefon bağlantısı sağlayan Honda RoadSync bulunuyor.

Yeni Honda CB650R’de motor özellikleri korunurken; 649 cc DOHC 16 supaplı dört silindirli motor, 12.000 d/d'de 70 kW maksimum güç ve 9.500 d/d'de 63 Nm maksimum tork üretiyor. Kompakt bir iç tasarıma sahip motorda, Honda Seçilebilir Tork Kontrolü (HSTC) arka tekerlek tutuşunu yönetiyor. OBD2-2 sensörünün eklenmesi ile yakıt deposu EURO5 uyumlu hale gelerek 300 km’nin üzerinde menzil ve 20,4 km/lt (WMTC modu) yakıt tüketimi değerlerine ulaşıyor. Çelik elmas iskeleti özel olarak ayarlanan rijitlik dengesine sahip yeni CB560R, sürücüye sağladığı hızlı geri bildirim ile sürüş keyfini artırıyor. Boş ağırlığı 205 kg (207 kg E-Clutch) olan modelin, yeni süspansiyon ayarları sayesinde sürüş boyunca yüksek sönümleme performansı ve daha düşük ağırlık sağlıyor. 10 kademeli sertlik ayarına sahip amortisör, yol tutuşuna katkı sağlarken; çift devreli ABS fren sistemi ile dökme alüminyum jantları önde 120/70- ZR17 ve arkada 180/55-ZR17 lastikler çevreliyor. CB650R yeşil, kırmızı ve siyah olmak üzere üç renk seçeneği ile 22 Mart 2025 Cumartesi günü 635 bin TL satış fiyatıyla Honda bayilerinde yerini alacak.

Honda’nın yenilenen orta sınıf sportif modeli: CBR650R

Honda'nın 2014 yılında naked CB650F ile birlikte pazara sunduğu tam granajlı CBR650F, spor touring ürün gamının sportif cephesine yeni bir soluk getirdi. 2019 yılında CBR650R olarak yoluna devam etmeye başlayan modelde, 'F' harfinin 'R' olarak güncellemesi caddeleri keşfetmek, caddelerde kullanmak ve keyif alınmak üzere tasarlanan daha da güçlü sportif bir performansı temsil ediyor. Honda CBR650R, 2021 model yılında kullanıcı dostu iyileştirmeleri ve ön süspansiyon için yapılan önemli güncellemelerle gelişimini sürdürürken Avrupa'nın en çok satan spor motosikleti olarak başarısını taçlandırdı. 2025 yılında da Honda E-Clutch teknolojisiyle donatılarak yollara çıkmaya hazırlanan CBR650R, şık tasarım çizgileri yeni bir görünüm kazanırken; yeniden tasarlanan çift LED farlar, keskin bir görünüm üretirken yeniden tasarlanan üst ve alt granaj kaslı görünümü ince çizgiler ve açılarla birleştiriyor. Agresif bir sürüş pozisyonu, üst çatalın altına monte edilen ve geride konumlandırılan ayak destekleriyle başlarken; daha kompakt bir yapıya sahip yeni sele gövdesi keskin görünümü daha da güçlendiriyor. Yan kaplama panelleri ve çelik arka çamurluk konumu tasarımın minimalist vurgusunu destekliyor. Yolcu ve binici selesinin şekli de sele gövdesine uyacak şekilde güncellenirken; selenin altında bir adet USB Tip-C soketi yer alıyor. Yeni 5 inçlik tam renkli TFT ekran, özel optik yapıştırma tekniği sayesinde güneşli günlerde daha okunaklı bir yapı sunarken, ayrıca Honda RoadSync üzerinden IOS/Android akıllı telefon bağlantısı imkanı da sunuluyor.

Sportif tasarımı ile dikkat çeken yeni CBR650R, Honda'nın yüksek devir canlılığı ve tüm devir bandında canlı bir devir çevirme istekliliği sunan orta hacimli dört silindirli motordan en saf ve keyifli performansı elde etmeyi amaçlıyor. Önceki versiyonu ile aynı motor özelliklerine sahip modelde, 649 cc hacimli DOHC 16 supaplı motor 12.000 d/d'de 70 kW maksimum güç ve 9.500 d/d'de 63 Nm maksimum tork üretiyor. OBD2-2 sensörü eklenerek EURO5 uyumlu hale gelen modelin yakıt tüketimi (WMTC modu) 20,4 km/lt ulaşırken; 300 km’nin üzerinden menzil sunuyor. Honda Seçilebilir Tork Kontrolü (HSTC) arka tekerlek tutuşunu yönetirken; CBR650R'de opsiyonel olarak sunulan yeni Honda E-Clutch, sürücünün vites küçültmek veya yükseltmek için debriyaj kolunu kullanma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. 10 kademeli sertlik ayarlı amortisörün katkısı ile güvenli bir yıl tutuşu sunan yeni CBR650R, hem şehir içi kullanımda hem şehir dışı virajlı ve maceralı yollarda sürüş performansı ile dikkat çekiyor. Çift devreli ABS fren sistemi yer standart olarak sunulan modelin 209 kg boş ağırlığı (E-Clutch 211 kg) bulunuyor. Çelik elmas iskelet gövdenin rijitliğini desteklerken; dökme alüminyum jantları çevreleyen 120/70-ZR17 ile 180/55-ZR17 ebatlarında ön ve arka lastikler modelin süspansiyon özelliklerini tamamlıyor. Yeni CBR650R kırmızı ve siyah olmak üzere Honda’nın sportif kimliğini imzasını taşıyan iki renk seçeneği ile 22 Mart 2025 Cumartesi günü 647 bin TL fiyatıyla satışa sunulacak.