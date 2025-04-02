Honda Türkiye, 1 Nisan 2025 itibarıyla başlayan mali yılıyla birlikte yönetim kadrosunda yeni dönem atamalarını gerçekleştirdi. Uzun yıllardır Honda Türkiye’nin yönetim kadrosunda yer alan Otomobil Satış Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, yeni dönemde Otomobil, Motosiklet, Müşteri Hizmetleri ve İşletme Yönetiminden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak atandı.

Honda Türkiye Motosiklet bölümünde ise yapılan atamalar ile Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Nurettin Gök, Motosiklet Satış Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlarken; Motosiklet Satış Genel Müdür Yardımcısı Çetin Kardeş de Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı oldu.

Honda Türkiye İnsan Kaynakları Müdürü Sercan Sert, İşletme Yönetimi Direktörü olarak atanarak İnsan Kaynakları, İdari İşler ve İş Sağlığı ve Güvenliği birimlerinin yönetiminden sorumlu oldu. Teknik Servis Müdürü Okan Güner ise Müşteri Hizmetleri Direktörü olarak yeni görevine başladı.

Şirket içi görev değişikliklerinin yanı sıra Honda Türkiye'de Müşteri Hizmetleri Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Can Eroskay, Honda Motor Avrupa’da Müşteri Hizmetlerinden ve Doğu Avrupa İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı oldu.