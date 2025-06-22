Honda’nın şehir içinde tarzıyla öne çıkan modellerinin başında gelen CL modelleri, yıllara meydan okumaya devam ediyor. 2023 yılında CL logosuyla yeni tasarımı tanıtılan model ailesi, 2025 yılı için yeni vites teknolojisi dışında mekanik özelliklerini aynı şekilde koruyarak kullanıcıların hayatını kolaylaştıran görsel ve ergonomik güncellemelerle yollara çıkıyor. Honda mühendisleri tarafından geliştirilerek dünyada bir ilke imza atılan E-Clutch teknolojisi ile satışa sunulan CL250, tarz sahibi kullanıcıların beğenisine sunulurken; özellikle genç ve tarz sahibi hedef kitlesine uyum sağlayacak şekilde tasarlandı. Honda CL250, hem günlük kullanımda hem de hafif arazi sürüşleri içeren uzun hafta sonu turlarında her sürüş koşuluna uygun bir yol arkadaşı olarak öne çıkıyor.

CL250’nin ikonik ve kişiselleştirilebilir tasarımı

CL250 tasarımıyla öne çıkarken; yakıt deposunun net ve yuvarlak şekli ile paslanmaz çelik ısı kalkanına sahip yüksek konumlu susturucunun birleşimi nostaljik hisler uyandırıyor. 790 mm alçak sele ve selenin ince orta bölümü bir araya gelerek zemin erişimini kolaylaştırırken, aynı zamanda geniş bir bacak mesafesi sunuyor. Daha fazla konfor için yeni üretan köpük malzemeden üretilen selenin yanı sıra modelin ayaklığı da iskelet raylarını kaplayacak şekilde ve yolcunun erişimini kolaylaştırmak amacıyla yeniden tasarlandı. CL'nin kapsamlı donanımları arasında ön ve arka LED aydınlatmalar, negatif ekranlı kompakt LCD gösterge paneli ve ani fren anında arka sinyalleri flaşör ışığı olarak etkinleştiren Acil Durum Fren Uyarısı Teknolojisi (ESS) gibi en güncel güvenlik sistemleri yer alıyor. Basit ve anlaşılır bilgi ekranı; vites göstergesi, yakıt tüketimi ve ayrı sinyal oklarını içerirken; yeni model yılı için yapılan güncelleme, LCD ekranın parlak ışıkta okunabilirliği artırıyor. CL250’nin güncellenen modeli gri ve yeni eklenen sarı ile yeşil renk seçenekleriyle 21 Haziran 2025 Cumartesi günü 313 bin TL satış fiyatıyla bayilerde yerini aldı.

CL250’nin E-Clutch konforu ile şehir içi rahat kullanım

CL250, fiziksel boyut ve esnek performans arasında mükemmel bir denge sunarken; hem orta devirlerde yüksek tork, hem de maksimum güç seviyesini rahatlıkla sağlıyor. Honda’nın 249 cc hacimli, sıvı soğutmalı, 4 zamanlı, tek silindirli motoru 2025 yılında yapılan revizyonlar ve sensörlerin eklenmesiyle Euro 5+ uyumlu hale geldi. 8.500 d/d'de 17,8 kW güç ve 5.250 d/d'de 23,1 Nm tork sağlayan motor, şehir içinde kullanımda ve vites geçişlerinde canlı ve seri bir hızlanma sağlıyor. Güncellenen CL250 modeli, sürüş konforu sunan E-Clutch teknolojisi ile donatılıyor. Kavrama ve şanzıman olarak sadece 2 kg ağırlığa sahip ultra kompakt sistem, basit kullanımı ile vites değişimi için debriyaj kolunu kullanma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Motor çalıştırıldığı andan itibaren devreye giren sistem, trafiğin yoğun olduğu dur-kalk ortamlarda yapılan şehir içi sürüşlerde ekstra konfor sunarken; sürücüler istediklerinde manuel kullanım için sol gidondaki şalteri kullanarak her an geçiş yapabiliyor. İkonik CL tarzında çift çıkışlı susturucuya sahip egzoz yukarıda konumlanırken; 2-1 tasarımlı bir manifold, Honda Rebel modeli ile karşılaştırıldığında benzer bir titreşim hissi veriyor. CL250’nin 11,7 litrelik yakıt deposu bulunurken; yakıt tüketimi değeri olan 3,4 km/lt ile ekonomik bir sürüş imkanı sağlıyor.

Kullanıcı dostu motosiklet yapısı

CL250’nin tarzının ortaya koyan elmas kesim çelik boru tipi iskelet, kolay kullanım özellikleri için güçlü bir temel oluşturuyor. Scrambler tarzına sahip CL250’nin zorlu şehir sokaklarından engebeli toprak yollara kadar her türlü yol koşulunun üstesinden gelebilmesi için hem süspansiyonu hem de şasisi buna uygun olarak tasarlandı. Ön tarafta 41 mm teleskopik çatallar, klasik siyah çatal körükleri ile donatılırken; aynı zamanda motoru ve contaları tozdan ve hasardan da koruyan çağdaş bir görünüm yaratıyor. CL'ye özgü üst ve alt çatallar, gidon hassasiyetini ve hissini artırıyor. Her iki taraftaki sönümleme, tüm yol koşullarında yumuşak ve konforlu bir sürüş sağlıyor. Hem ön hem de arka frenler, hafif arazi koşulları da dahil olmak üzere farklı sürüş koşullarında yüksek performans sağlamak üzere özel olarak ayarlanan ABS modülasyonuna sahip olarak sunuluyor.