Ekim ayında Civic Sedan’ın hem benzinli hem ECO versiyonlarına yönelik olarak 105 bin TL’ye varan nakit indirimi sunuluyor. Hibrit SUV ailesinin öne çıkan temsilcisi HR-V e:HEV modelinin Advance donanımına özel olarak 170 bin TL nakit indirimi ve 350 bin TL’ye kadar kredi kullanımında yüzde 2.99 faiz oranı ile 12 ay vade imkanı sunulurken; aynı zamanda HR-V e:HEV’in Elegance ve Style+ donanımlarında da nakit indirimi sağlanıyor.

Honda’nın otomobil modellerinde ekim ayına özel kampanyaları başladı. Honda’nın en çok tercih edilen modellerinden biri olan Civic Sedan’ın hem benzinli hem ECO versiyonlarında ve tüm donanım seviyelerinde ekim ayına özel indirim sunuluyor. Yüksek donanım özellikleri, sürüş konforu ve yakıt verimliliğini bir arada sunan Civic Sedan modellerinde 105 bin TL’ye varan nakit indirimi sağlanıyor.

Honda’nın elektrifikasyona geçiş sürecinde akıllı çözüm olarak sunduğu hibrit ailesinin güçlü temsilcilerinden makyajlı HR-V e:HEV modelinde de ekim ayına özel kredi kampanyası sunuluyor. Makyajlanan HR-V e:HEV modelinin Elegance donanımında 140 bin TL ve Style+ donanımında da 160 bin TL nakit indirimi sunulurken; Advance donanıma özel olarak 170 bin TL nakit indirimi ve 350 bin TL’ye kadar kredi kullanımında yüzde 2.99 faiz oranı ile 12 ay vade seçeneği bulunuyor.