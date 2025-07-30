Pandemi döneminde uygulanan kolaylaştırılmış kısa çalışma ödeneğinin yeniden devreye sokulmasını talep eden Hisarcıklıoğlu, “Firmalarımız, Türkiye’nin taşıyıcı kolonlarıdır; üretim, yatırım, istihdam ve ihracat kapasitemizi korumalıyız” dedi.

Ayrıca KOBİ’lerin finansmana erişiminin önceliklendirilmesi, ticari kredilere ve ticari kredi kartlarına getirilen kısıtlamaların kaldırılması gibi adımların da acilen hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Hisarcıklıoğlu, “Reel sektörün ayakta kalması, ekonomimizin güçlü ve sürdürülebilir büyümesi için olmazsa olmazdır” ifadelerini kullandı.