Fransa'da gerçekleştirilen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin 50. Genel Kurul Toplantısı için Fransa’ya giden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, sosyal medya hesaplarından açıklamalarda bulunarak, Türkiye’nin güçlü yerel yönetim vizyonunu kararlılıkla ortaya koyduklarını vurguladı.

Başkan Güler, paylaşımında "Biz sadece katılan değil; sözü dinlenen, yön veren bir ülkeyiz. Şehirlerimizin gücünü, milletimizin iradesini burada net bir şekilde temsil ediyoruz. Görüşmelerimizin ülkemiz ve milletimiz adına güçlü kazanımlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Fransa’da kalacağı süre zarfından Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi toplantıları dışında önemli temaslarda bulunacak olan Başkan Güler, ziyaret ve görüşmelerinin ardından Türkiye’ye dönecek.