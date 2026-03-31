Almanya Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius tarafından yapılan yazılı açıklamada, Alman Hükümetinin İsrail Parlamentosu (Knesset) tarafından kabul edilen ve Filistinlileri hedef alan idam yasasını büyük bir endişeyle karşıladığını bildirdi. Açıklamada, "Alman hükümeti böyle bir yasanın muhtemelen yalnızca Filistin topraklarındaki Filistinlilere uygulanacağından endişe duymaktadır. Bu nedenle Federal Hükümet, Knesset’in aldığı kararı üzüntüyle karşılamakta ve bunu onaylamamaktadır" denildi.

İsrail’den insanlık dışı idam kararı

İsrail Parlamentosu (Knesset) dün Filistinli mahkumlara idam cezası getirilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısını onaylamıştı. Söz konusu yasaya göre İsrail'in varlığını inkar etme amacıyla bir İsrailliyi veya İsrail’de yaşayan birini öldürenlerin idam cezasına çarptırılmasını öngörüyor. Yasa idam cezasının infazını İsrail Cezaevi Servisi tarafından görevlendirilen gardiyanlar tarafından asılma yoluyla gerçekleştirilmesini de düzenliyor. Yasaya göre idama mahkum edilen kişiler ayrı bir gözaltı merkezine yerleştirilecek ve yetkili kişiler dışında kimse ziyaret edemeyecek, avukat görüşmeleri ise sadece görüntülü olacak.