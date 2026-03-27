Sivas'ta yaşayan 68 yaşındaki Hüseyin Gülmez, banka hesabına gelen 20 bin TL'yi fark etmiş, sahibine ulaşmak istemişti. Cep telefonu üzerinden iade işlemini gerçekleştiremeyen Gülmez, banka şubesine giderek gelen parayı geri göndermişti. 68 yaşındaki Gülmez, duyarlı davranışının ardından talihsiz bir olay yaşadı. Umre yapmak üzere bir firmaya ödeme yapan Gülmez, dolandırıldı. Firma yetkilisinden haber alamayan ve 124 kişi ile birlikte dolandırılan Hüseyin Gülmez yaşadıklarını anlattı.



"Haram olduğu için yememiştim, para yatırdık ve dolandırıldık"

Hesabına gelen paranın haram olduğunu ve iade ettiğini söyleyen Gülmez, "O parayı bir hafta bekletip arkadaşı bulduk ve parasını bankadan iade ettik. Vatandaşı benim oğlum aradı, buldu; öyle ulaştık. Tekrar bankaya gelmediği için hesap numarasına gönderdik. Ben kul hakkı yemem, haram olarak gördüğüm için geri iade ederim. Umre konusunda da firmaya gittik, yardımcı olduk; arkadaşlar para getiriyordu, bankaya yatırıyorduk, dekontunu veriyorduk. Bu süreçte çok sıkıntı yaşadık; bugün gideceğiz, yarın gideceğiz diye oyaladılar. 26'sında uçuşumuz vardı, o da olmadı. Bu şekilde devam etti, çok kötü bir durum. O parayı haram olduğu için yemedim, arkadaşı bulup iade ettim; ama burada umreye gitmek için beklerken para yatırdık ve dolandırıldık" dedi.