Konferans serisi, Miras Sohbetleri ve atölye çalışmalarının yoğun ilgi gördüğü kültür mirası fuarı bu yıl ilk kez 7 bin m2 alanda ziyaretçilerini ağırladı.

Türkiye’nin kültürel miras alanındaki en kapsamlı organizasyonlarından biri olan Heritage İstanbul, bu yıl dokuzuncu kez ziyaretçilerini ağırladı. Restorasyon, arkeoloji, müzecilik ve kütüphanecilik alanlarını bir araya getiren etkinlik, bu yıl 1–4 Nisan tarihleri arasında Yenikapı Avrasya Fuar ve Gösteri Merkezi’nde düzenlendi. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği, T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü, Milli Saraylar ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi desteğiyle gerçekleştirilen fuar, “Geçmişe Gelecek Sağla” sloganı ile ziyaretçilerini sektör paydaşları ile bir araya getirdi.



10 binden fazla ziyaretçi, 142 katılımcı

Heritage İstanbul 2026’nın 9ncu edisyonunda ilk kez Yenikapı’daki geniş fuar alanında gerçekleşti. Yaklaşık 7 bin metrekarelik alanda organize edilen fuar, sergi alanlarının yanı sıra konferanslar, atölyeler ve sektörel buluşmalarla dört gün boyunca yoğun bir içerik sundu. Tarihi Yarımada’daki restorasyon, kazı ve müzecilik çalışmaları yanısıra tüm Türkiye'den örnekler fuarın ana konferans başlıkları arasında yer alırken, ülkemizin önemli miras alanlarında yürütülen çalışmalar, konferans ve panellerde uzmanlar tarafından ele alındı. 142 ulusal ve uluslararası katılımcının yer aldığı fuar, 10.560 ziyaretçiyi ağırladı. Dünyanın farklı ülkelerden kurum ve kuruluşların katılımıyla gerçekleşen etkinlik, kültürel miras alanında uluslararası iş birliklerine de zemin hazırladı.

HERITAGE Projeleri Kurucusu Osman Murat Akan 9. Edisyonla ilgili yaptığı açıklamalarda: “Fuarın 9. edisyonunu geride bıraktık. HERITAGE İstanbul, istikrarlı büyümesi ile sadece Türkiye’nin değil bulunduğumuz coğrafyanın en büyük kültürel miras fuarı. Artan ziyaretçi sayısı ve katılımcıları ile emeğimizin karşılığını almaktan son derece mutluyuz. Sahadan aldığımız dönüşler, bize gelen yorumlar başarılı bir fuar geçirdiğimizi doğruluyor. Ekibimle sıradaki buluşmalarımız için çalışmaya başlıyoruz, sırada Orta Asya ve savaş sona erince Orta Doğu edisyonları olacak.”



Açılış Konuşmaları İstanbul Valisi Davut Gül ve İBB Başkan Vekili Nuri Aslan’dan

9. HERITAGE İstanbul, yalnızca mevcut mirasın korunmasına değil, aynı zamanda yeni teknolojiler, sürdürülebilir restorasyon yaklaşımları ve disiplinler arası iş birlikleriyle kültürel mirasın geleceğine odaklanan fuarın açılış konuşmasını Heritage Projeleri Kurucusu Osman Murat Akan gerçekleştirdi. Açılış seremonisinde sırası ile Arkeolog, Editör, Kültürel ve Doğal Mirası İzleme Platformu Yöneticisi, Heritage İstanbul Danışma Kurulu Üyesi Neziz Başgelen, İstanbul İli Fatih İlçesi Belediye Başkanı ⁠Mehmet Ergün Turan, Arkeolog, Heritage İstanbul Danışma Kurulu Başkanı ⁠Prof. Dr. Mehmet Özdoğan, Sharjah Miras Enstitüsü Başkanı Dr. Aziz Almusallam, Moskova Hükümeti Bakanı, Moskova Şehri Ekonomik ve Uluslararası İlişkiler Departmanı Başkanı Sergey Cheryomin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, T.C. İstanbul Valisi Davut Gül konuştu.



Silahlı Çatışmalarda Kültürel Varlıkların Korunması

İkinci günde ise Blue Shield International Başkanı Prof. Dr. Peter Stone tarafından düzenlenen "Silahlı Çatışmalarda Kültürel Varlıkların Korunması" başlıklı konferans ve AHTAR Vakfı kurucusu Prof.Dr. Amr Al-Azm’ın “Yasadışı Trafik Ağı: Sosyal Medya Üzerinden Tarihi Eser Kaçakçılığı” sunumları öne çıktı. "Yazılı Hafızanın Kültür Muhafızı: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı” sunumu Dr. Çoşkun Yılmaz tarafından aktarıldı. İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Rahmi Asal, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Yeni Teşhir Tanzim Çalışmaları’nı anlattı. "Türkiye’nin Doğal Miras Yönetimi” konusu Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nden Fahrettin Ulu’nın sunumu ilgiyle izlendi. Üçüncü günün dikkat çeken konuşmaları arasında "Bir Müze Bin Hikâye: Ayrışan Dünyada Birleştiren Müzeler" başlığı Ayşegül Okan Sağlam, Çelenk Bafra, Doç. Dr. Esra Yıldız tarafından ele alındı. Sharjah Miras Enstitüsü’nden Sultan Alhussaim "Sharjah’taki Restorasyon Projeleri"ni, Moskova Mimarlık Enstitüsü’nden Prof. Dr. Larisa Lazareva "Moskova'nın Tarihi Çevresi, Kültürel Miras Restorasyonuna Örnekler" başlıklarını aktardı.

Kapanışta “Tarihi Eserlerin Üzerindeki Savaş Etkileri”, “Kültürel Diplomasi Ekseninde Kültür Varlıklarının İadesi” ve Patrik 1.nci Bartholomeos vardı

Fuarın son gününde savaş sonrası yeniden imar projeleri, kültürel varlıkları üzerindeki savaş etkileri yanı sıra Bitlis’in kültürel mirası tartışıldı. “Bitlis’in Kültürel Mirasını Koruma Üzerine Kamu, Üniversite ve Özel Teşebbüs İş Birliği" başlıklı panelde kentteki tarihi El Aman Han’ın restorasyonu, tarihi Bitlis evleri, Bitlis Deresi çevresinde yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları gibi konulara değinildi. “Yapay Zeka Çağında Kültürel Mirasın Korunması ve Erişimi: Kütüphanelerin Stratejik Rolü” başlıklı panelde kütüphaneciliğin geleceği masaya yatırıldı. Bunun yanı sıra fuarın son günü İstanbul Ortodoks Patrikhanesi Patriği ve İstanbul Başpiskoposu Patrik 1. Bartholomeos, “Kültürel Miras Çalışmaları Odağında Toplumumuz ve İstanbul Rum Patrikhanesi” başlıklı bir konuşmasını gerçekleştirdi.