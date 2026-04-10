20 yıldır teknoloji alanında faaliyet gösteren Pozitif Teknoloji, yıllar içinde geliştirdiği deneyim ve uzmanlıkla eğitim teknolojileri odağındaki çalışmalarını derinleştiriyor. Şirket; eğitim kurumlarının dijitalleşme süreçlerine odaklanan iSelect programı ve üniversite öğrencilerine yönelik ITEAM modeliyle, Apple ekosistemi kapsamında bütünsel çözümler sunuyor.

Eğitim kurumlarının dijitalleşme süreçlerine odaklanan iSelect programı ve üniversite öğrencilerini teknoloji, iletişim ve iş geliştirme alanlarında aktif rol almaya davet eden ITEAM – Üniversite Marka Elçiliği Programı ile öne çıkan Pozitif Teknoloji; eğitim teknolojileri çözümleri, Apple ekosistemi uygulamaları, teknoloji danışmanlığı ve www.pt.com.tr üzerinden yürüttüğü satış kanalıyla faaliyetlerini sürdürüyor.

Apple ekosistemi kapsamında; donanım, yazılım ve içerik üretim araçlarının birlikte konumlandığı entegre çözümler sunulurken, öğretmenler ve öğrenciler için daha verimli, etkili ve yaratıcı kullanım senaryoları geliştirmeye odaklanılıyor. Bu kapsamda kullanıcıların teknolojiyle daha güçlü bir ilişki kurabilmesi için eğitimler ve yönlendirmeler sağlanırken, eğitim kurumlarına ve öğrencilere özel avantajlı erişim ve eğitim indirimleri de sunuluyor.

Eğitim teknolojileri alanında cihaz odaklı yaklaşımların ötesine geçen Pozitif Teknoloji; öğretmenlerin içerik üretimini destekleyen, ders anlatımını zenginleştiren ve sınıf içi etkileşimi artıran çözümler sunuyor. Apple ve Adobe teknolojileri odağında, öğretmenlerin ve eğitim kurumlarının bu araçları daha verimli, etkili, üretken ve yaratıcı şekilde kullanabilmesi için eğitimler ve yönlendirmeler sağlanıyor. Bu yaklaşım, eğitim içeriklerinin dijital ortama daha güçlü şekilde taşınmasını ve öğrenme süreçlerinin zenginleşmesini destekliyor.

Pozitif Teknoloji Genel Müdürü Gazanfer Başel / Ekovitrin Yayın Koordinatörü Ali Karabaş

Pozitif Teknoloji Genel Müdürü Gazanfer Başel, Pozitif Teknoloji olarak 20 yıldır teknoloji alanında faaliyet gösteriyoruz. Bu süreçte yalnızca teknoloji sağlayan bir yapıdan, kurumların ihtiyaçlarını uçtan uca ele alan bir çözüm ortağına dönüştük. Geliştirdiğimiz hizmet ve çözümlerle bugüne kadar 350 okul ve 165 üniversite ile iş birliği gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde odağımız, iSelect programı kapsamında eğitim kurumlarının dijital dönüşüm süreçlerini bütünsel bir yaklaşımla ele almak. Önümüzdeki 5 yıl içinde iSelect kapsamında 500 eğitim kurumuna ulaşmayı ve bu kurumların dijital dönüşümünü uçtan uca hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Teknolojiyi yalnızca erişilebilir kılmak değil; öğretmenler ve kurumlar için gerçek değer üreten, sürdürülebilir bir yapıya dönüştürmek en temel önceliğimiz.”

Pozitif Teknoloji, sahip olduğu deneyim, genişleyen hizmet yapısı ve büyüyen iş birlikleriyle eğitim teknolojileri alanındaki çalışmalarını geliştirmeye devam ederek, kurumların dijital dönüşüm süreçlerine katkı sunmayı hedefliyor.