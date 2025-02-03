Mikheil Lomtadze, yeni göreviyle ilgili yaptığı açıklamada, "Kaspi.kz'yi, yenilikçi ve dünya standartlarında dijital hizmetler geliştirerek insanların hayatını daha iyi hale getirme amacıyla kurduk. Bugün, gelişmekte olan piyasalarda en büyük teknoloji şirketlerinden biri olarak, hizmetlerimizi her zaman ailemiz ve sevdiklerimiz için geliştiriyormuş gibi hareket ediyoruz. Şimdi Hepsiburada ekibiyle birlikte şirketi daha da ileriye taşıyacağız ve bu misyonumuza sadık kalacağız" dedi. Lomtadze, Hepsiburada'nın kurucusu Hanzade Doğan'a teşekkür ederek, gelecekte başarılar diledi.

Mikheil Lomtadze, Türkiye'nin güçlü girişimcilik ruhu ve köklü ticaret kültürünün, Hepsiburada'nın gelecekteki uzun vadeli başarısı için mükemmel bir zemin sunduğunu belirtti. "Kaspi.kz ve Hepsiburada, teknolojiyi kullanarak insanların hayatlarına olumlu etkiler yapmaya odaklandı. Şimdi, güçlerimizi birleştirerek Türkiye'deki müşterilerimize ve iş ortaklarımıza yenilikçi hizmetler sunma fırsatına sahibiz" şeklinde konuştu.

Lomtadze, Kaspi.kz'nin kurucu ortaklarından biri olup, şu anda şirketin İcra Kurulu Başkanı (CEO) olarak görev yapmaktadır. Harvard Business School'dan MBA derecesine sahip olan Lomtadze, aynı zamanda okulun Orta Doğu ve Kuzey Afrika Danışma Kurulu üyesidir. Kaspi.kz üzerine hazırladığı iki vaka çalışması, Harvard Business School'un MBA programında hala öğretilmektedir.