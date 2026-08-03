Şirketten yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye’nin yerli ve millî veri altyapılarının geliştirilmesi, havacılık alanında güvenli ve sürdürülebilir ulaşım sistemleri için veri teknolojilerinin yaygınlaştırılması konuları ele alındı.

KEYVAN Havacılık, küresel standartlarda ürettiği havacılık ve navigasyon verileriyle Türkiye’nin teknolojik kapasitesine katkı sunmayı ve uluslararası rekabet gücünü artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Görüşmenin ardından KEYVAN Havacılık CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Keyvan ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Hacıkerimoğlu, Bakan Abdulkadir Uraloğlu’na görüşmenin anısına plaket takdim etti.

KEYVAN Havacılık açıklamasında, Bakan Uraloğlu’na nazik kabulleri ve değerlendirmeleri için teşekkür edildi.