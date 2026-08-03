Bakan Bolat, açıklamasında temmuz ayında 19 sektörde ihracat artışı yaşandığını, 7 sektörde ise düşüş görüldüğünü belirtti.

7 aylık ihracat 161,6 milyar dolara ulaştı

Türkiye’nin ocak-temmuz dönemindeki ihracatı da yükselişini sürdürdü. İlk 7 aylık dönemde ihracat, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,4 artarak 161,6 milyar dolar seviyesine çıktı.

Son 12 aylık ihracat rakamı ise yine yüzde 3,4’lük artışla 278,6 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

İthalat 33 milyar dolar oldu

Temmuz ayında ithalatta da artış yaşandı. Türkiye’nin toplam ithalatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 yükselerek 33 milyar dolar oldu.

Bu dönemde dış ticaret açığı 7 milyar 368 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak-temmuz döneminde dış ticaret açığı 60 milyar 508 milyon dolar olurken, son 12 aylık dönemde bu rakam 96 milyar 758 milyon dolar seviyesinde kaydedildi.

"Dış ticaret açığı kontrol altında"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dış ticaret açığına ilişkin değerlendirmesinde, mevcut tablonun kontrol altında olduğunu ve istikrarlı görünümün devam ettiğini ifade etti.

Bolat ayrıca temmuz ayında parite etkisinin dış ticaret rakamlarını yaklaşık 300 milyon dolar aşağı yönlü etkilediğini belirtti.