Marvel Studios, Rovio’nun Angry Birds markası, Feld Entertainment bünyesindeki Monster Jam, Universal Studios, Transformers ve Smurfs gibi dünya çapındaki markalarla ortak projeler yürüten DOF Robotics, robotik, yapay zekâ, sanal ve artırılmış gerçeklik alanlarında geliştirdiği yüksek katma değerli teknolojileri bugün 80'den fazla ülkeye ihraç ediyor. Şirket, küresel büyümesini çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) yaklaşımı doğrultusunda şekillendirirken; enerji verimliliğinden iklim risklerinin yönetimine, çalışan gelişiminden etik yönetişime kadar tüm süreçlerinde sürdürülebilirlik odaklı bir yönetim modeli benimsiyor.

Sürdürülebilirlik yaklaşımına ilişkin değerlendirmede bulunan DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, "DOF Robotics olarak sürdürülebilirliği geleceğe hazırlanan bir teknoloji şirketinin temel yönetim anlayışı olarak görüyoruz. Bu yaklaşım, yönetim kurulumuzdan operasyon ekiplerimize kadar tüm organizasyonumuz tarafından sahiplenilen ve sürekli geliştirilen bir yolculuk. Çevresel etkilerimizi daha iyi yöneten, çalışanlarımızın gelişimini destekleyen, etik ve şeffaf iş yapış kültürünü güçlendiren uzun vadeli bir kurumsal dönüşüm alanı olarak ele alıyoruz. Geliştirdiğimiz her yeni teknolojide enerji verimliliğini, kaynak kullanımını, çalışan gelişimini ve toplumsal faydayı birlikte değerlendiriyoruz. Sürdürülebilirlik stratejimizi yalnızca çevresel etkilerin azaltılmasıyla sınırlı görmüyor; iklim değişikliği, teknolojik dönüşüm, sosyal dönüşüm ve dijital güvenlik gibi geleceğin iş dünyasını şekillendiren temel megatrendleri bütüncül bir yaklaşımla ele alıyoruz. Bu doğrultuda inovasyon ve Ar-Ge yatırımlarımızı uzun vadeli sürdürülebilir büyüme hedeflerimizle birlikte planlıyor, inovasyon gücümüzü sürdürülebilir üretim anlayışıyla birleştirerek hem küresel rekabetçiliğimizi artırmayı hem de gelecek nesillere daha güçlü bir teknoloji ekosistemi bırakmayı hedefliyoruz" dedi.

Teknoloji yatırımlarını sürdürülebilirlik vizyonuyla şekillendiriyor

Son dönemde hizmet robotiği ve insansı robot teknolojilerine yönelik yatırımlarını hızlandıran DOF Robotics, yeni nesil üretim altyapısını, enerji verimliliği, operasyonel verimlilik ve sürdürülebilir üretim hedefleri doğrultusunda da kurguluyor. Şirket ayrıca yapay zekâ destekli akıllı otonom robot teknolojileri üzerinde çalışmalarını sürdürerek, insanla doğal etkileşim kurabilen yeni nesil robotik sistemler geliştiriyor. Bu çalışmalar, sürdürülebilir teknolojik dönüşümü yalnızca üretim süreçlerinde değil, geliştirilen ürünlerde de ileri taşımayı hedefliyor.

DOF Robotics, üretim süreçlerinde enerji tasarrufu sağlayan rejeneratif motor teknolojilerinden yararlanırken, gelecek dönemde güneş enerjisinden elektrik üretmeyi ve üretim süreçlerinde yenilenebilir enerji kullanımını artırmayı hedefliyor. Elektrikli araç dönüşümü, enerji tüketiminin sistematik takibi, atık yönetimi ve karbon verilerinin ölçülmesi de şirketin çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarının önemli başlıkları arasında yer alıyor. İklim değişikliğine uyum ve sera gazı emisyonlarının azaltılmasını birlikte ele alan şirket, enerji verimliliğini artıran teknolojilerle karbon ayak izini azaltmayı ve uzun vadede üretimde daha dirençli bir operasyon modeli oluşturmayı hedefliyor.

Sürdürülebilir başarının temelinde insan var

Sürdürülebilir büyümenin en önemli unsurunun insan kaynağı olduğuna inanan DOF Robotics, bu doğrultuda çalışan gelişimini destekleyen DOF Akademi ile teknik ve kişisel gelişim programlarını sürekli hale getiriyor. Dijital eğitim altyapısıyla öğrenme kültürünü kurum geneline yayıyor.

Sanayi-üniversite ve sanayi-lise iş birlikleriyle genç yeteneklerin sektöre kazandırılmasına katkı sağlayan şirket, kadın istihdamını artırmaya yönelik uygulamaları ve kapsayıcı kurum kültürüyle de sosyal sürdürülebilirlik alanında çalışmalarını sürdürüyor. Çalışanların fikir paylaşımını ve kurum içi iletişimini destekleyen DOF Lounge, kurum içi inovasyonu teşvik eden ve yeni fikirlerin geliştirilmesine katkı sağlayan önemli bir iş birliği platformu olarak öne çıkıyor. Paydaşlarla bilgi paylaşımını destekleyen bu yapı, şirket kültürünün temel unsurlarından biri olmayı sürdürüyor.