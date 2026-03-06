Depremi yaşayan ve uzun yıllardır ev sahibi olamayan Hüsne Kekeç, 38 yıllık evliliğinde hâlâ yuvası olmadığını belirterek, “38 yıllık evliyim ve eşim 65 yaşında hâlâ evim yok. Umudumuz Sosyal Konut Projesi. Depremde çekirdek ailemle enkazın altında kaldık. Kura çekiminden hiç umudum yok ama Allah’tan umut kesilmez. Fakir fukara için çok güzel bir proje oldu. İnşallah ihtiyacı olana çıkar. Cumhurbaşkanımızdan ve Bakanımızdan Allah razı olsun” dedi.

Törene 10 aylık kızını da getiren Sibel Aktepe ise, “Kura çekimine 10 aylık kızımla geldim. Heyecanlıyız ve mutluyuz. Kura çekiminin sonuçlarını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar, uzun yıllar süren belirsizliğin ardından sosyal konut kurası ile ev sahibi olma hayallerine bir adım daha yaklaşmanın heyecanını yaşadı.