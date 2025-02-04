Balıkçılar, fiyatların hava şartları ve avlanma durumuna bağlı olarak sürekli değiştiğini belirterek, hamsinin yaklaşık 25 gün önce 120 TL’den satıldığını ancak son dönemde 200 TL’ye kadar yükseldiğini ifade etti.

"Balık Fiyatı Borsa Gibidir"

Balık fiyatlarının sürekli değişkenlik gösterdiğini belirten balıkçı Recai Çakır, şu ifadeleri kullandı:

"Hamsi şu anda 200 TL’ye kadar yükseldi. Yaklaşık 20-25 gün önce fiyatı 120-125 TL civarındaydı. Balık az çıktığı için fiyatlar yükseliyor. Hava şartları nedeniyle tekneler avlanmaya çıkamıyor. Bu durum da balığın fiyatını artırıyor. İstavrit, mezgit ve uskumru gibi balıkların fiyatı 100 TL civarında. Mezgit bazen 80 TL’ye kadar düşebiliyor. Sezonun bitmesine yaklaşık 1,5 ay kaldı. Balık fiyatları borsa gibi, bir gün 100 TL olan fiyat bir gün 200 TL'ye çıkabiliyor."

"Balık Bu Sene Gerçekten Çok Pahalı"

Balık fiyatlarının yüksek olmasından yakınan vatandaş Aziz Yıldız ise şu sözlerle durumu özetledi:

"Balık fiyatları bu sene gerçekten çok pahalı. Çinekop 500-750 TL arasında değişiyor, hamsi 200-250 TL'yi buldu. Fiyatlar her geçen gün daha da artıyor. Artık balık almak lüks hale geldi. Bu durum nereye kadar gider bilmiyorum ama herkes fiyatları kafasına göre artırıyor. Serbest piyasa olduğu için kimse müdahale edemiyor."

Sezonun sonuna yaklaşıldıkça balıkların daha da pahalılaşması beklenirken, istavrit şu an için hamsinin yerini alarak vatandaşların en çok tercih ettiği balık türü haline gelmiş durumda.