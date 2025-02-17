Geçtiğimiz haftalarda kilogramı 250 liradan satılan hamsi, bu hafta Karadeniz’deki bolluk nedeniyle 100 liraya düştü. Fiyatların düşmesiyle birlikte balıkçı Yusuf Çimen, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını belirtti. Çimen, günde 300-350 kasa hamsi sattıklarını ve satışların oldukça iyi gittiğini ifade etti.

Fiyat düşüşü, özellikle dar gelirli aileler için sevindirici bir gelişme oldu. Vatandaşlar, ucuzlayan hamsiyi almak için sıraya girerken, balıkçıların tezgahları hızla tükeniyor. Bu durumu memnuniyetle karşılayan vatandaşlardan Şakir Bertan, "Fiyatların düşmesi çok güzel, dar gelirli aileler de balık alabiliyor" dedi. Sevgi Ergöl ise annesiyle birlikte balık almak için geldiklerini ve fiyatların düşmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Balıkçı Yusuf Çimen, sezon sonuna yaklaşılırken fiyatlarda daha fazla düşüş beklemediklerini belirtti.