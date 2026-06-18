Türkiye otomotiv sektöründe yarım asrı aşkın deneyime sahip TUROTO, General Motors Europe ile gerçekleştirdiği stratejik iş birliği kapsamında hayata geçirdiği resmi General Motors Specialty Vehicles (GMSV) distribütörlük faaliyetini İstanbul’da düzenlenen özel bir lansman etkinliğiyle tanıttı.

İstanbul Altunizade’de bulunan The Cube’da gerçekleştirilen etkinliğe, TUROTO CEO’su Turan Mutlu, TUROTO GMSV Yönetici Ortağı Kaan Baral, General Motors Europe Dağıtım Kanalları Müdürü Armando Estevez Elvira ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Araç satışı, satış sonrası hizmetler ve uluslararası marka temsilinde 50 yılı aşkın deneyime sahip TUROTO, General Motors’un ikonik ürün gamını Türkiye’ye getiriyor. Bu kapsamda Cadillac Escalade, Chevrolet Silverado, Suburban ve Tahoe ile GMC Yukon ve Sierra modelleri Türkiye pazarında resmi distribütör güvencesiyle sunulacak.

Cadillac, Chevrolet ve GMC markalarının Türkiye’deki resmi distribütörü olan TurOto; yetkili satış ve servis ağı, alanında uzman ekipleri, güçlü teknik altyapısı, orijinal yedek parça desteği ve müşteri deneyimine yönelik uzun vadeli yaklaşımıyla faaliyet gösterecek.

“Amerika’nın en ikonik araçlarını Türkiye’ye getirdik”

Lansmanda konuşan TUROTO CEO’su Turan Mutlu, General Motors Europe ile kurulan iş birliğinin şirketin Türk otomotiv sektöründeki köklü mirasını daha da ileriye taşıyacağını belirtti.

Mutlu, “General Motors Europe ile gerçekleştirdiğimiz bu stratejik iş birliği sayesinde Amerika’nın en ikonik araçlarını Türkiye’ye getiriyor olmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Cadillac, Chevrolet ve GMC; Türkiye’deki otomobil tutkunlarının yıllardır hayranlık duyduğu, her biri kendine özgü karaktere sahip markalar. Bizim için bu iş birliği yalnızca güçlü markaları temsil etmekten ibaret değil. Aynı zamanda Amerikan otomobil kültürünü hak ettiği güçlü konuma taşımayı ve müşterilerimizle güvene dayalı, uzun soluklu ilişkiler kurmayı hedefliyoruz.” dedi.

“Türkiye, General Motors Europe için önemli bir pazar”

General Motors Europe Genel Müdürü Jean-Pierre Diernaz ise şu değerlendirmede bulundu:

“Türkiye, güçlü otomotiv kültürü ve premium araçlarla deneyim odaklı müşteri kitlesi sayesinde General Motors Europe için stratejik öneme sahip bir pazar. Cadillac, Chevrolet ve GMC markalarını kalite, hizmet ve müşteri memnuniyetine verdiğimiz önemi yansıtacak şekilde Türkiye’deki müşterilerle buluşturmak üzere köklü ve güvenilir bir iş ortağıyla çalışmaktan mutluluk duyuyoruz.”

“Heyecan verici performans, arazi kabiliyeti ve ileri teknoloji artık Türkiye’de”

TUROTO GMSV Yönetici Ortağı Kaan Baral da General Motors ürün gamının performans, arazi kabiliyeti, ileri teknoloji ve özgün tasarıma önem veren müşterilere hitap edeceğini belirtti.

Baral, şunları söyledi:

“Bizim dünyamızda otomobil yalnızca bir ulaşım aracı değildir; kimliğin, tutkunun ve yaşam tarzının bir yansımasıdır. İnsanların kendilerini nasıl gördüğünü ve yolu nasıl deneyimlemek istediğini ifade eder. Türkiye’de bu anlayışı paylaşan ve direksiyon başında gerçekten farklı bir karakter arayan müşterilerle buluşmak için önemli bir fırsat görüyoruz.”

“Türk tüketicisi kaliteye ve marka değerine büyük önem veriyor”

General Motors Europe Dağıtım Kanalları Müdürü Armando Estevez Elvira ise GM’in ikonik modellerini Türkiye pazarına sunmaktan duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

“Türkiye, otomotiv dünyasındaki gelişmeleri yakından takip eden, yeni teknolojileri hızla benimseyen ve farklılaşmaya önem veren benzersiz bir müşteri kitlesine sahip. Araçlarımız; cesur tasarımları, premium duruşları, ileri teknolojileri ve gerçek kullanım kabiliyetleriyle Türkiye’deki müşterilerin beklentilerine güçlü şekilde karşılık veriyor.”

Dört şehirde yetkili satış ve servis ağı kuruldu

İlk faz kapsamında TUROTO, premium araçlara olan talebin yüksek olduğu şehirlerde güçlü bir satış ve satış sonrası hizmet ağı oluşturdu.

Bu yapı kapsamında, İstanbul’da satış ve satış sonrası hizmetler Sofa Mobility tarafından sunulacak. Ankara’da satış ve satış sonrası hizmetler ADL Otomotiv, araç satış faaliyetleri ise Onay Otomotiv tarafından yürütülecek. İzmir ve Konya’da satış ve satış sonrası hizmetler AKF Auto tarafından verilecek.

Şirket, pazarın gelişimine ve müşteri talebine paralel olarak hizmet ağını yeni şehirlere genişletmeyi planlıyor.

Türkiye’de sunulan ikonik General Motors model ailesi

TUROTO tarafından Türkiye’de satışa sunulan Cadillac, Chevrolet ve GMC modelleri; Amerikan lüksünü, güçlü mühendisliği, geniş yaşam alanlarını, dayanıklılığı ve performansı temsil ediyor.

Resmi distribütör güvencesiyle sunulan bu özel ürün gamı; tasarım, teknoloji, konfor, kullanım kabiliyeti ve karakteriyle premium otomobil pazarında kendine özgü bir konum oluşturmayı hedefliyor.

Cadillac: Escalade Sport Platinum, Escalade Luxury Platinum, Escalade V-Series

Amerikan lüksünün en güçlü simgelerinden biri olan Cadillac Escalade ailesi; iddialı tasarımı, geniş iç hacmi, ileri teknolojileri ve üstün konforuyla öne çıkıyor.

6.2 litrelik V8 motorla donatılan Escalade modelleri; premium deri işçiliği, ısıtmalı-soğutmalı-masaj fonksiyonlu ön koltuklar, tam genişlikte dijital ekran teknolojisi ve üst düzey ses sistemi gibi özellikler sunuyor.

Geniş yaşam alanı ve yüksek bagaj kapasitesi sayesinde aileler, uzun yol kullanıcıları ve premium SUV müşterileri için güçlü bir seçenek oluşturuyor.

Serinin zirvesindeki Escalade V-Series, süperşarjlı V8 motoru, performans odaklı süspansiyon sistemi ve geliştirilmiş fren teknolojisiyle lüks SUV segmentinde olağanüstü performans sunuyor.

Executive Second-Row Seating: Özel jet konforu

Opsiyonel olarak sunulan Executive Second-Row Seating paketi arka yaşam alanını adeta özel jet veya VIP limuzin konforuna dönüştürüyor.

Bu paket kapsamında, bağımsız arka yolcu kontrol sistemi, 14 yönlü ayarlanabilir koltuklar, ısıtma, havalandırma, bel destek ve masaj fonksiyonları, geliştirilmiş premium ses sistemi ve katlanabilir çok amaçlı masalar yer alıyor.

Haziran ayı için geçerli olmak üzere Cadillac Escalade Sport Platinium 37.500.000, Cadillac Escalade ESV Sport Platinium 40.000.000 ve Cadillac Escalade V Series de 47.500.000 TL’den alıcılarını bekliyor.

Chevrolet: Suburban High Country, Tahoe High Country, Tahoe RST, Silverado High Country, Silverado Heavy Duty

Chevrolet ürün gamı; güçlü karakteri, geniş iç hacmi ve fonksiyonelliğiyle Amerikan SUV ve pick-up kültürünü Türkiye’ye taşıyor.

Suburban ve Tahoe modelleri; geniş yaşam alanları, zengin donanımları, konfor odaklı sürüş karakteri ve güçlü motor seçenekleriyle özellikle aileler ve premium SUV kullanıcılarına hitap ediyor.

High Country donanımlarında, premium deri koltuklar, panoramik cam tavan, gelişmiş multimedya sistemleri, renkli Head-Up Display ve adaptif süspansiyon teknolojisi bulunuyor.

Tahoe RST ise sportif tasarım detayları, siyah dış tasarım unsurları ve özel iç mekân dokunuşlarıyla daha dinamik bir karakter sunuyor.

Silverado High Country ve Silverado Heavy Duty ise sağlam şasi yapıları, yüksek çekme kapasiteleri ve çok yönlü kullanım özellikleriyle hem günlük kullanım hem de zorlu iş koşulları için geliştirildi.

Haziran ayı için geçerli olmak üzere Chevrolet Tahoe RST 19.900.000, Chevrolet Tahoe High Country 23.000.000, Chevrolet Suburban High Country ise 25.500.000 TL anahtar teslim fiyatları ile satışa sunuldu.

GMC: Yukon Denali ve Sierra Denali

Denali serisi; güçlü duruşu, özgün ön tasarımı, kaliteli iç mekânı ve ileri sürüş teknolojileriyle GMC’nin lüks anlayışını temsil ediyor.

Yukon Denali geniş iç hacmi, konfor odaklı sürüşü, çevre görüş sistemleri ve zengin donanımıyla tam boy lüks SUV segmentinde güçlü bir alternatif sunuyor.

Sierra Denali ise gelişmiş yükleme çözümleri, çok fonksiyonlu bagaj kapağı ve güçlü motor seçenekleriyle lüks, dayanıklılık ve fonksiyonelliği aynı potada buluşturuyor.

Sierra Denali: Güç ve konforun mükemmel dengesi

İkonik GMC Sierra Denali; üstün taşıma kapasitesi ile ödün vermeyen konforu bir arada isteyen kullanıcılar için geliştirildi. Premium pick-up segmentinde lüks ile fonksiyonelliği yeniden tanımlayan Sierra Denali, her iki dünyanın da en iyisini isteyen sürücüler için benzersiz bir deneyim sunuyor.

GMC Yukon Denali 28.000.000 ve Sierra Denali ise 11.500.000 TL’den satışa sunuluyor.

TUROTO tarafından satılan tüm yeni araçlar yürürlükteki mevzuata ve tip onay gerekliliklerine uygun olup, garanti kitapçığında belirtilen şartlar doğrultusunda 2 yıl / 100.000 km araç garantisi ile sunuluyor. Yetkili servislerde takılan orijinal yedek parçalar ise ilgili şartlar kapsamında 2 yıl / 60.000 km yedek parça garantisi ile destekleniyor.