Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Nuri Alço, yeni bir dizi projesiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Ünlü oyuncu, TV8 ekranlarında katıldığı canlı yayında Yeraltı dizisine dahil olacağını açıkladı.

Kariyeri boyunca canlandırdığı karakterlerle Türk sinemasında iz bırakan Nuri Alço’nun, dizide hangi rolle izleyici karşısına çıkacağı ise henüz açıklanmadı. Usta oyuncunun projeye katılması, dizinin takipçileri arasında şimdiden merak uyandırdı.

Yeraltı dizisi güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekerken, Nuri Alço’nun dahil olmasıyla birlikte yapımın oyuncu kadrosu daha da güçlenmiş oldu.

Sinema kariyerinde özellikle kötü adam rolleriyle hafızalara kazınan Alço’nun, bu kez nasıl bir karaktere hayat vereceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.