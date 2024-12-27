Türkiye'nin farklı illerinden gelen sporcular, Türkiye şampiyonluğu için kıyasıya bir mücadele veriyor. Menteşe Spor Salonu'nda gerçekleşen organizasyon, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatıyor. Genç haltercilerin sergilediği performanslar büyük beğeni toplarken, salonu dolduran spor severler de bu heyecan dolu anlara tanıklık ediyor. Şampiyona, 28 Aralık'ta sona erecek ve dereceye giren sporcular ödüllerine kavuşacak. Halter tutkunlarının ilgiyle takip ettiği bu etkinlikte, sporcuların gösterdiği azim ve başarı, geleceğin şampiyonlarını da ortaya çıkarıyor.

