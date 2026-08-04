BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 277,39 puan yükselirken, Borsa İstanbul'da toplam işlem hacmi 199 milyar lira olarak gerçekleşti.

Sektör endeksleri incelendiğinde, bankacılık endeksi yüzde 2,16, holding endeksi ise yüzde 2,11 oranında değer kazandı. Günün en güçlü performansını yüzde 5,74 yükselişle bilişim sektörü sergilerken, tek kaybettiren sektör ise yüzde 0,81 gerileyen gıda ve içecek endeksi oldu.

Piyasalardaki yükselişte küresel gelişmeler etkili oldu. ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'ndaki enerji sevkiyatının normalleşmesine yönelik diplomatik beklentilerin güçlenmesi petrol fiyatlarını aşağı çekerken, uluslararası şirket bilançolarının beklentilerin üzerinde gelmesi küresel risk iştahını destekledi.

Öte yandan ABD'de açıklanan açık iş pozisyonu verilerinin iş gücü piyasasında kademeli bir yavaşlamaya işaret etmesi, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentilerini yeniden değerlendirmesine neden oldu.

Avrupa borsalarındaki pozitif görünümle paralel hareket eden Borsa İstanbul'da, jeopolitik risklerin azalmasına yönelik iyimserlik de alımları destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

Analistler, yarın yurt içinde önemli bir veri akışının bulunmadığını, küresel piyasalarda ise dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile ABD ADP özel sektör istihdam verisinin yakından takip edileceğini belirtiyor.

Teknik görünüm açısından BIST 100 endeksinde 13.800 ve 13.900 puan seviyeleri direnç, 13.600 ve 13.500 puan seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor.