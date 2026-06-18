Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin göreve gelmesinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde ilk belediye başkanı istifası İzmir'de yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından kamuoyuna yönelik bir açıklama yayımlayan Tugay, kararını "büyük bir üzüntüyle ve bir gün geri dönebilme umuduyla" aldığını belirtti. Tugay, CHP üyeliğinden ayrıldığını ancak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdüreceğini duyurdu.

Son günlerde CHP içinde yaşanan yönetim tartışmaları ve İzmir örgütünde meydana gelen değişikliklerin ardından Tugay'ın istifa edeceği yönündeki iddialar gündeme gelmişti. Birkaç gün önce yaptığı açıklamada partiden ayrılmayı düşünmediğini söyleyen Tugay'ın kararı, siyaset kulislerinde sürpriz olarak değerlendirildi.

Tugay'ın istifasıyla birlikte gözler CHP yönetiminin ve İzmir örgütünün vereceği tepkiye çevrilirken, kararın parti içindeki dengelere etkisinin önümüzdeki günlerde daha net ortaya çıkması bekleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’dan açıklama Şu Şekilde:

Değerli İzmirli hemşerilerim ve kamuoyumuzun bilgilerine;

Cumhuriyet Halk Partimiz’in maruz kaldığı “mutlak butlan” kararı ve takip eden süreçte yaşananlar herkesin malumudur. Bu sürecin Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuş ve Cumhuriyetimizi kurmuş olan partimizde büyük zararlara yol açtığını görüyor ve anlıyorum. Özellikle son günlerde üst üste alınan ihraç kararları çok endişe vericidir. Bir grup il başkanı ile birlikte İzmir İl Başkanı’mızın görevden alınması İzmir’in siyasi iradesine yapılmış büyük bir haksızlık ve kabul edilemez bir yanlıştır. Partimizin üyelerinden ve seçmeninden gelen siyasi iradenin hoyratça göz ardı edilmesi, gelecek günlerde alınacak benzer kararların habercisi niteliğindedir. Ardı ardına alınan bu kararların olağan görülmesi ve kabul edilmesi mümkün değildir. Bu şartlar altında çıplak gerçeklerle yüzleşmemizin artık kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Partimizin normal demokratik yönetim ortamına en kısa zamanda kavuşması için hepimizin üzerine düşen sorumluluklar elbette vardır. Bugüne kadarki tavrımla, söylemlerimle ve olağanüstü kurultay için imzamı vererek bu sürece elimden geldiğince katkı vermeye çalıştım. Ancak anlıyor ve görüyorum ki iyi niyetli çabalarımız beklediğimiz süre içerisinde sonuç vermeyecek, bunun yanında pek çok parti üyemiz haksız ve hukuksuz bir şekilde hedef yapılmaya devam edilecektir. Ülkemizin her türlü kurgu, vesayet ve manipülasyondan uzak, halkımızın hakları ve refahı için çalışan bir Cumhuriyet Halk Partisine ihtiyacı olduğuna yürekten inanıyorum. Yaşamım boyunca bu mücadelenin bir parçası olmaya devam edeceğim. Ancak “Mutlak Butlan CHP’si” bu mücadelenin çatısı değildir.

Bu kanaat ve düşüncelerle, büyük bir üzüntüyle ve bir gün geri dönebilme umuduyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Bundan sonraki süreçte bağımsız olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimi sürdürecek, şehrimize ve halkımıza tüm gücümle hizmet etmeye devam edeceğim.

Saygılarımla bilgilerinize sunarım