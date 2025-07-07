RTÜK, Halk TV'ye söz konusu cezayı “toplumu kin ve nefrete tahrik” suçlamasıyla vermişti. Kararın tebliğiyle birlikte cezanın 8 Temmuz Salı günü saat 11.59’dan itibaren yürürlüğe girmesi planlanıyordu. Ancak mahkeme kararı sayesinde cezanın uygulanması geçici olarak askıya alınmış oldu.

RTÜK'ün 7 Günlük İtiraz Hakkı Var

Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına karşı RTÜK’ün 7 gün içerisinde itiraz etme hakkı bulunuyor. Bu süreçte kanalın yayınları normal şekilde devam edecek.

Lisans Tehlikesi Hâlâ Gündemde

RTÜK’ten daha önce aynı maddeden ceza alan Halk TV, önümüzdeki 1 yıl içinde aynı gerekçeyle bir kez daha ceza alması durumunda lisans iptaliyle karşı karşıya kalacak. Bu durum, kanalın yayın hayatını doğrudan etkileyebilecek ciddi bir risk olarak değerlendiriliyor.

Kararın basın özgürlüğü, ifade hürriyeti ve kamuoyunun haber alma hakkı açısından önemli bir gelişme olarak yorumlanması bekleniyor. Gözler şimdi RTÜK’ün bu karara nasıl bir karşılık vereceğine çevrildi.