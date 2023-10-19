Sürdürülebilir ihracat için bütün pazarlarda etkinliklerini arttırmaya çalıştıklarını ifade eden GAHİB Başkanı, uzak ülkeler hedefiyle gerçekleştirecekleri Sektörel Ticaret Heyetinin olumlu sonuçlar elde edeceğini sözlerine ekledi.

Dünya halı üretiminin lideri konumunda bulunan Güneydoğulu halı ihracatçıları sürdürülebilir ihracat için yeni pazar arayışlarını bu kez de uzak ülkelerde sürdürüyor. Ticaret Bakanlığının desteğiyle Malezya-Avusturalya Sektörel Ticaret Heyeti düzenleyen Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği 21-29 Ekim 2023 tarihleri arasında Malezya ve Avustralya’da gerçekleştirilecek organizasyonla üyelerini bu ülkelerdeki halı ithalatçılarıyla buluşturacak.

Heyetin 21 Ekim 2023 cumartesi günü Gaziantep’ten hareket ederek Malezya’ya gideceğini ifade eden Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, “Sürdürülebilir ihracat için pazar çeşitliliği şart. Dünyanın birçok ülkesine halı ihracatını başarıyla gerçekleştiren birliğimiz üyelerinin uzak pazarlarda da etkin olabilmesi ve yeni pazarlar bulunması için yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında Ticaret Bakanlığımızın da desteğiyle 21-29 Ekim 2023 tarihleri arasında Malezya- Avusturalya çerçeveli bir Sektörel Ticaret Heyeti düzenliyoruz. Üyelerimizden oluşan heyetimiz hafta sonu Malezya’ya hareket ederek buradaki halı ithalatçılarıyla bir araya gelerek ikili görüşmeler gerçekleştirerek 2024 halı koleksiyonlarının tanıtımını yapacak. Ardından Avusturalya’nın Sydney kentine hareket ederek burada da yine ülkenin halı ithalatçılarıyla bir araya geleceğiz. Heyetimiz gerek Malezya gerekse Avusturalya’da nihai tüketicilerin taleplerini de tespit edebilmek için incelemelerde bulunacak. Malezya-Avusturalya Sektörel Ticaret heyetimizin başarılı geçeceğine inanıyoruz” diye konuştu.

Hafta sonu Gaziantep’ten hareket ederek Malezya ve Avusturalya’ya gidecek olan heyetin 29 Ekim tarihinde yurda döneceği de öğrenildi.