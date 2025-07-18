22 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Soruşturma kapsamında şirketlerin yönetim kurulu başkanı Zeki D.’nin de aralarında bulunduğu 22 şüpheli tutuklama talebiyle, 1 şüpheli ise adli kontrol talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

İlk ihbar 2016'da yapıldı

Sevk yazısında, FETÖ üyelerine ve ailelerine finansal destek sağlandığına dair ilk ihbarların 30 Ağustos 2016 tarihinde yapıldığı belirtildi. Bu ihbarlarda, şüpheli Zeki D. ile birlikte diğer şirket ortakları ve çalışanlarının örgüt üyesi olduğu, şirketler üzerinden örgüte para aktarıldığı iddia edildi.

İhbarcı: Şirket ortağının oğlu

Soruşturma derinleştikçe 2023 yılında 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Dikkat çeken bir diğer detay ise, HAKMAR Grubu'nda yüzde 10 ortaklığı bulunan bir şahsın oğlu T.A.'nın da ihbarcı olması oldu. T.A., Zeki D.’nin kuryeler aracılığıyla örgüte para aktarmaya devam ettiğini ve elde edilen paraların cezaevindeki örgüt üyelerinin ailelerine ulaştırıldığını öne sürdü.

Zeki D.: “Cemaatle yükseldim, servetim feda olsun”

Sevk yazısında, Zeki D.’nin çevresine “Cemaat ile yükseldim, servetimde gitse feda olsun” dediği aktarıldı. Ayrıca, “Maliyeden bir marketimin günlük geliri kadar ceza yesem fiyatları artırıp ülkedeki enflasyonu yükselteceğim” şeklinde ifadelerde bulunduğu da dosyada yer aldı.

Şirket binalarında şifreli kapılar ve örgütsel toplantılar

Şirketlerin genel müdürlüklerinde yapılan incelemelerde, çok sayıda şifreli kapı bulunduğu ve bu alanlarda örgütsel toplantıların düzenlendiği tespit edildi. Şirketlerde, UYAP kayıtlarında FETÖ bağlantısı bulunan kişilerin istihdam edildiği, ihraç polis memuru Cengiz G.’nin de Zeki D.’nin kişisel asistanı olarak görev yaptığı belirtildi.

Vasiyetnamede “Hizmet hareketi”ne zekât vaadi

Zeki D.’nin şirket kasasında bulunan el yazısı vasiyetnamede, HAKMAR, TATBAK ve diğer bağlı şirketlerin faaliyetleri sürdükçe elde edilen zekâtların FETÖ/PDY’ye bağlı “hizmet hareketi”ne vakfedilmesi gerektiği yönünde kayıt bulunduğu bildirildi.

Mali yapılanma üzerinden güncel örgüt faaliyeti

Savcılık yazısında, şüphelilerin halen örgütün güncel yapılanması içinde özellikle finansal alanda aktif oldukları, şirket gelirleriyle hem geçmişte ceza alan hem de henüz deşifre edilmemiş FETÖ mensuplarının fonlandığı kaydedildi. Bu fonlamaların büyük kısmının elden teslim yoluyla yapıldığı da ifade edildi.