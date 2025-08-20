Hacıköprü, tamamı Tırsan araçlarından oluşan filosuyla müşterilerine verimlilik artışı sağlayarak büyümeye devam ediyor.

Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu’nun ev sahipliği yaptığı teslimat töreni Tırsan Adapazarı Mega Üretim Kampüsü’nde gerçekleştirildi. Törene, Hacıköprü Uluslararası Taşımacılık Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Toplar ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Toplar ile Satış Sorumlusu Yunus Emre Özen katıldı.

Merkezi Gaziantep’te bulunan Hacıköprü, Orta Asya ve Avrupa başta olmak üzere uluslararası taşımacılık hizmeti sunuyor. 28 yıllık tecrübesi ile hizmet veren Hacıköprü; halı, iplik gibi tekstil ürünlerinin yanı sıra kuru yük, hijyenik malzeme, otomotiv ve elektronik parça taşımaları yapıyor.

Teslimat töreninin açılış konuşmasını gerçekleştiren Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu: "Hacıköprü, faaliyet gösterdiği rotalarda uzun yıllardır elde ettiği uzmanlık ile hizmet veren, sektörün deneyimli, verime odaklanan nakliyecilerindendir. Avrupa’nın en yüksek test çeşidi ve kapasitesine sahip Ar-Ge Merkezlerimizde, patent şampiyonu Tırsan mühendislerince geliştirilen, test edilen ve en zorlu şartlarda performansları en yüksek seviyede onaylanan araçlarımız ile operasyonlarında en yüksek verimi elde etmeye devam edecekler. Uzun yıllardır süregelen iş birliğimizin önümüzdeki yıllarda da devam etmesini temenni ediyorum. Hayırlı olsun.”

“ODAĞIMIZ VERİM. İLK ARACIMIZ TIRSAN’DI, BUGÜNKÜ YATIRIMIMIZ YİNE TIRSAN”

Teslimat töreninde, yapılan yatırıma ilişkin açıklamalarda bulunan Hacıköprü Uluslararası Taşımacılık Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Toplar şu ifadeleri kullandı: “Taşıma modellerimiz ve taşıma esnasında verdiğimiz tüm lojistik hizmetlerimiz müşterilerimizin işletmelerinde verimlilik artışı sağlamaya odaklıdır. Kurulduğumuz 1997 yılından bu yana hizmet sunarken verimliliğe odaklanıyoruz. 28 yıl önce ilk treyler yatırımımızı da Tırsan ile yapmıştık. İş birliğimizde bizim daha verimli hizmet sunma, Tırsan’ın ise daha verimli araçlar geliştirme başarısı hep devam etti. Tırsan Tenteli Perdeli araçlarında bulunan çatı kaldırma fonksiyonu hem gabari limitlerine uymamızı hem de yükleme ve boşaltma operasyonlarını en hızlı ve en kolay şekilde yürütmemizi sağlıyor. Uluslararası taşımacılıkta en büyük avantajlarımızdan biri zamandan tasarruf oluyor. Tırsan, satış süreçlerinde olduğu gibi satış sonrasında da geniş servis ağı ve yedek parça gücü ile her zaman yanı başımızda. Sektördeki köklü geçmişimiz ile en zorlu operasyonlara daima hazırız. Her geçen gün yeniliklerle büyümeye, verimli hizmet sunmaya devam edeceğiz. Tırsan ekibine teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun.”

Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride Özellikleri

Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride araçlar, çift süspansiyon sistemi ile ayarlanabilir beşinci teker yüksekliğine sahip olup, farklı tipteki çekicilerle tam uyum sağlar. Bu sayede hem midilli hem de yarı midilli çekiciler başta olmak üzere tüm çekicilerle eşleşebilir. Araçlar, yükün emniyetli şekilde taşınabilmesi için, televre üzerindeki her biri 2,5 ton kapasiteli toplam 236 farklı noktadan bağlantı yapmaya olanak sağlayan K-Fix yük güvenlik sistemine ve Code XL yük emniyet sertifikasına sahiptir. Ayrıca, şasi ve çelik aksamları çinko-fosfat tri-elektron metoduna göre kataforez (KTL) kaplamalıdır. Mekanik çatı kaldırma sistemi sayesinde; 5 farklı iç net opsiyonu, hızlı yükleme ve boşaltma kolaylığı sunan Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride, yan kayar perde ve kayar çatı özelliği ile maksimum verimlilik sağlar. 7,2 ton forklift aks yüküne dayanıklı tabanı sayesinde, rampa yüklemelerinde maksimum taban dayanımı sunmaktadır. Ayrıca, Gümrük Mevzuatı kurallarına tam uyumu ile uluslararası yük taşımacılığı gerçekleştiren müşteriler için doğru çözümdür.