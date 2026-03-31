Temettü ödemeleri 1 Nisan 2026 itibarıyla başlarken, ödemelerin 3 Nisan 2026 tarihinde tamamlanacağı açıklandı. Açıklamada, temettünün bir kısmının yatırım indirimi istisnası kapsamındaki kazançlardan karşılanacağı için stopaj oranının standart oranlardan daha düşük olacağı ifade edildi. Net dağıtılabilir kârın kalan kısmı ise olağanüstü yedek olarak ayrılacak.

Şirket, KAP’a gönderdiği açıklamada, genel kurulda alınan kararları şöyle özetledi:

2025 yılı net dağıtılabilir kârından pay başına brüt 1,41356 TL, net 1,33897 TL olmak üzere toplam 2,969,007,455 TL brüt nakit temettü dağıtılacak.

Net dağıtılabilir kârın geri kalan kısmı dağıtılmayacak ve olağanüstü yedek olarak ayrılacak.

Temettünün bir kısmı dönem kârından, kalan kısmı ise olağanüstü yedeklerden karşılanacak.

Kâr payları, 1 Nisan 2026 tarihinden itibaren ortaklara nakit olarak ödenecek.

Bu karar, Hacı Ömer Sabancı Holding’in kâr dağıtım politikasına ve şirket esas sözleşmesine uygun olarak alınmış oldu.