Tören kapsamında, ENDA Enerji Holding A.Ş. bünyesindeki Tuzla Jeotermal Enerji Santrali (JES) ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) ortaklığında yürütülen proje ödüle layık görüldü.

Hem Çevreci Hem Ekonomik Çözüm

Ödül kazanan proje, “Jeotermal Akışkan ile Gelen Sera Gazlarının Tutularak Üretim Hattına Geri Basılması ve Kabuklaşma Probleminin Minimize Edilmesi” başlığını taşıyor. Uzun soluklu bir akademik ve endüstriyel ortaklığın ürünü olan çalışma, iki temel soruna odaklanıyor:

Sera Gazı Salınımının Engellenmesi: Yer altından çıkan akışkanla birlikte gelen karbondioksitin ($CO_2$) atmosfere karışmadan yakalanması sağlandı.

Yerli ve Verimli Yöntem: Tesis verimini düşüren "kabuklaşma" sorunu için ithal edilen ve döviz kaybına yol açan kimyasallar yerine, yakalanan bu $CO_2$ gazı alternatif bir çözüm olarak sisteme geri kazandırıldı.

Bu model sayesinde hem çevresel sürdürülebilirlik sağlandı hem de dışa bağımlılık azaltılarak tesisin ekonomik verimliliği artırıldı.

Akademik Bilgi ve Saha Tecrübesi Bir Arada

Projenin başarısı, İYTE İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Alper Baba, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Mustafa M. Demir ile ENDA Enerji Holding Genel Müdürü Metin Tuncay’ın katılımıyla tescillendi.