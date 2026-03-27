Piyasada genel olarak satıcılı bir görünüm öne çıkarken, endekste yer alan 100 hisseden 76’sı günü değer kaybıyla kapattı. İşlem hacmi ise 130 milyar TL ile görece düşük seviyede gerçekleşti.

Bankacılık hisselerinde sert düşüş

Sektör endeksleri tarafında da negatif seyir dikkat çekti. Bankacılık endeksi (XBANK) yüzde 3,3 ile en fazla değer kaybeden sektörlerden biri olurken, sanayi endeksi (XUSIN) ise yüzde 1,5 geriledi.

Yabancı yatırımcı satışta, rezervlerde düşüş

Yurtiçi veri gündeminde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın açıkladığı menkul kıymet istatistikleri ve rezerv verileri takip edildi. Buna göre 19 Mart haftasında yabancı yatırımcılar hisse senetlerinde 138 milyon dolar, devlet iç borçlanma senetlerinde (DİBS) ise 130 milyon dolar satış gerçekleştirdi. Özel sektör tahvillerinde (ÖST) 39 milyon dolarlık alım yapılmasına rağmen, toplamda 229 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi.

Aynı haftada TCMB toplam rezervleri 12,2 milyar dolar azalarak 177,5 milyar dolar seviyesine geriledi.

Enflasyon beklentileri yukarı yönlü revize edildi

Uluslararası kuruluşların Türkiye ekonomisine yönelik beklentilerinde güncellemeler dikkat çekti. S&P Global, enerji fiyatlarındaki yükseliş ve asgari ücret artışının etkilerini gerekçe göstererek 2026 yılı ortalama enflasyon tahminini yüzde 23,4’ten yüzde 28,9’a yükseltti. Kuruluş, büyümenin ise yüzde 3,4 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor.

OECD de benzer şekilde, Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmeler ve artan enerji maliyetlerinin etkisiyle Türkiye’nin 2026 büyüme beklentisini yüzde 3,3’e indirirken, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 26,7 olarak açıkladı.

Küresel piyasalarda jeopolitik gelişmeler öne çıkıyor

Küresel tarafta ise Orta Doğu kaynaklı gelişmeler piyasaların odağında yer aldı. İran’ın ABD’nin 15 maddelik önerisine yanıtını ilettiği belirtilirken, ABD eski Başkanı Donald Trump, İran’ın anlaşma talebinde bulunduğunu ifade etti ve NATO’nun olası destek sağlamamasına yönelik eleştirilerde bulundu.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ise enerji arzına yönelik risklerin kısa vadede tamamen ortadan kalkmayabileceğine işaret etti.

ABD’de açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları ise 210 bin kişi ile beklentilere paralel gerçekleşti.

Petrol yükseldi, değerli metaller geriledi

Fiyatlamalar tarafında dolar endeksindeki yükseliş sürerken, Brent petrolün yeniden 100 doların üzerine çıktığı görüldü. Buna karşın değerli metallerde satış baskısı dikkat çekti.

Güne tepki yükselişi beklentisi

Küresel piyasalarda yeni güne başlarken risk iştahında temkinli bir iyimserlik öne çıkıyor. Trump’ın İran’a yönelik enerji tesislerine saldırıların geçici olarak durdurulduğunu açıklaması, ABD vadeli endekslerinde alımları beraberinde getirdi. S&P 500 vadeli işlemleri yaklaşık yüzde 0,5 yükselirken, Asya piyasalarındaki kayıpların da sınırlı kaldığı gözleniyor.

Bu çerçevede Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksinin güne tepki alımlarıyla başlaması beklenirken, mevcut kırılgan görünüm nedeniyle yükselişlerin sınırlı kalabileceği ve gün içinde dalgalı bir seyir izlenebileceği ifade ediliyor.