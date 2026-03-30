Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında, şüphelilerin “borsa yatırımı” ve “halka arz fırsatları” adı altında vatandaşlardan para topladığı belirlendi. Yapılan incelemelerde, dolandırıcıların ilk aşamada mağdurlara küçük miktarlarda kazanç sağlayarak güven kazandığı, ardından “tarihi fırsat” ve “büyük yatırım” söylemleriyle daha yüksek meblağlar talep ettiği tespit edildi.

Soruşturma sürecinde MASAK, telekomünikasyon şirketleri ve ticaret odalarıyla yürütülen koordineli çalışmalar sonucunda, şüphelilerin dolandırıcılık faaliyetlerinde 45 şirket ve 45 ayrı banka hesabını kullandığı ortaya çıkarıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerinin yürüttüğü operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 29’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmanın ise çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.