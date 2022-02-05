Saç ekim koordinatörü Dursun: "Saç ekimi son yıllarda en çok uygulanan estetik operasyonlardan biridir"

Saç ekim koordinatörü Fatma Dursun, son yıllarda en çok uygulanan estetik operasyonlardan birinin saç ekimi olduğunu belirterek, uygulamanın kimlere yapılabileceği konusunda bilgi verdi.

Son dönemlerde özellikle erkekler arasında yaygınlaşan saç ekiminin önemli bir uygulama olduğunu dile getiren saç ekim koordinatörü Dursun, saç ekiminin Türkiye’de de sağlık turizmi açısından oldukça önemli olduğunu vurguladı. Saç ekiminin uygulanma biçimi ile ilgili bilgi veren Dursun, "Androjenik tip saç dökülmesi olarak adlandırdığımız, yani yaşa, hormonlara ve genetik faktörlere bağlı olarak saç dökülmesi yaşayan bireylere, geçirilen kazalardan sonra saçlı deride travma oluşan veya dikiş atılmasına bağlı saç bölümünde bölgesel boşluk meydana gelen bireylere, cilt altı yağ dokusu çok etkilenmemiş durumda olan saçlı deride yanık vakalarına maruz kalmış bireylere, geçirilen yüz gerdirme ameliyatından sonra oluşan saçlı deride boşluğu oluşan bireylere, stres faktörlerinden kaynaklı yoğun ve kalıcı olarak kökten yoksun kalmış olduğu tespit edilen bireylere saç ekim işlemi uygulanabilir. Bu durumlar tek başına yeterli değildir. Öncelikle bireylerin kalp, karaciğer, böbrek yetmezliği ve de kronik rahatsızlığı olup olmadığı öğrenilmeli. Ayrıca şeker ve tansiyonu kontrol altına alınabiliyorsa doktoru tarafından onay verilmelidir. Cildinde dermatit, sedef, egzama gibi rahatsızlıklar var mı yok mu diye tedaviye gelmeden önce genel bir sorgulama yapılmalı. Eğer şüphe varsa bir dermatolojik muayeneden geçtikten sonra işleme girebileceği vurgulanmalı. Bunlara ek olarak sürekli kullandığı ilaçları var ise ne olduğu öğrenilip bu ilaçların saç ekim operasyonu gerçekleştirilmesine engel olup olmayacağı konusunda emin olunması gerekmektedir” dedi.