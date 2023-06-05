Şeref ÖZATA

Değerli Ekovitrin okuyucuları, 14 Mayıs’ta yapılan milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimi Türkiye’nin yeni yüzyıl tercihinin oylandığı tarihi bir dönemeçti. 4 adayın katıldığı Cumhurbaşkanlığı seçimi, adayların yüzde 50+1 çoğunluğu alamaması sonucu 28 Mayıs‘ta 2’nci tur olarak tekrarlandı. 2’nci turda sandık sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan toplam oyların yüzde 52.18’ini, Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 47.82’sini aldı. Recep Tayyip Erdoğan kazanan aday olarak yeniden Cumhurbaşkanı oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızı tebrik ediyor, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Değerli dostlar, dünyanın neresinde olursanız olun, insanlar güven ve istikrarlı ülkelerde yaşamak ister. Dünyaya bakın, nerede güven ve istikrar varsa o ülkelerde yaşamak için insanlar bir çıkış yolu arar. Bugün Dünyanın neresine giderseniz gidin her yerde binlerce Türk vatandaşına rastlamak mümkün. ABD‘nin müdahil olduğu dünya ülkelerinde güven ve istikrar olmadığı için büyük göçler yaşanıyor. Çevremize bir bakın, Suriye, Irak, Lübnan, Afganistan hatta Pakistan’dan insanlar gruplar halinde kaçarak sığınacak ülke arıyor. Suriye’deki iç savaş bu ülkedeki insanları, Türkiye, Avrupa, Ürdün ve Mısır’a göçe zorladı. Ülkemizde seçim atmosferinde en çok gündeme gelen konu mülteciler olmuştur. Millet İttifakı’nı oluşturan partiler, söz birliği etmişçesine sığınmacılar için “amasız, acımasız, güç kullanarak ülkeden gönderilmesi” üzerine bir propaganda yaptı. Adeta bir kaos ortamı oluşturmaya yönelik eylemler yapıldı.

TÜRKİYE YÜZYILINDA YENİ HAMLELER

Ülkede 13 milyon Suriyeli yaşadığı yalanına başvurdular... Oysa ülkemizde, resmi verilere göre; kaçak, sığınmacı ya da yasal yollarla gelen toplam yabancı sayısı 5 milyon 74 ben 908 kişi. Bunlar içinde Suriyeli sığınmacıların sayısı ile 3 milyon 381 bin 429 kişi… Bunların içinde 90 bini Türkmen soydaşmalarımız. Türkiye’de kimlik verilen ve oy kullanan Suriyeli sayısı ise 133 bin 500 kişi civarında. Suriyeli sığınmacılar için Kuzey Suriye’de hükümetin Katar devletiyle ortaklaşa bir proje yapılıyor. Bu konutlar bittiğinde Suriyeli sığınmacılar için “onurlu güvenli dönüş” projesi bir yıl içinde tamamlanacak. 28 Mayıs’ta yapılan 2’nci tur Cumhurbaşkanlığı seçiminde insanlarımız “güven ve istikrar” için oy kullandı. Türkiye’de güven ve istikrarın bozulması için iç ve diş mihraklar; 15 Temmuz’dan bu yana, darbe dahil her yol denediler. Ekonomik, sosyal, kültürel saldırılar karşısında AK Parti hükümeti zaman zaman zor durumlara düşmesine rağmen, “taviz” vermeden direndi. Halk 28 Mayıs’ta, istikrar ve güven isteğini sandığa yansıttı. Şimdi öncelikle ekonomik sorunların çözümü, iş ve dış siyasette tavizsiz bir politikanın izlenmesi gerekiyor. ABD Başkanı Kutlama mesajının ardında Türkiye ye F16’ların satılması onayı için Türkiye’nin İsveç‘in NATO üyeliğini onaylama şartı olduğunu açıkladı. Oysa İsveç yıllardır Türkiye’den kaçan teröristlerin korunduğu, kollandığı bir ülke. ABD’nin bu isteği ve şartı bile önümüzdeki yılların çok çetin geçeceği işareti gibi. Türkiye, Suriye de, Libya da, Mavi Vatan savunmasında, Kuzey Irak da tavizsiz politikasını sürdürmek zorunda.

EN KÂRLI YATIRIM ARAÇLARI

Ekonomik sorunlar ise işin başka bir boyutu… Ekonomide bozulan dengelerin düzelmesi, borsa ve para piyasalarında istikrarın sağlanması, döviz fiyatlarındaki yükselişin durdurulması, faizlerin makul seviyelerde tutulması, iç pazarda tüketim mallarında vurgun peşinde koşan, keyfi zamlarla insanların dengesini bozan kurum, kuruluş ve aracılarla acımasız bir mücadele gerekiyor. Yeni hükümetin işbaşı yapmasından sonra ekonomide acil bekleyen sorunları Ekovitrin olarak Haziran sayısında ele aldık. Türkiye’de insanlar enflasyona karşı varlıklarını koruyabilmek için arsa, konut ve otomobile yöneliyor. En kârlı yatırımlar arasında otomobilin ön plana çıktığını gördük. Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş röportajıyla sektörün ikinci el araç satışlarındaki tercihlerini kapak konusuna taşıdık. Bu sayımızda genel seçimlerin ardından, “Türkiye Yüzyılı başladı” başlığı altında ülkenin acil çözüm bekleyen ekonomik sorunlarıyla ilgili kapsamlı bir dosya hazırladık. Haziran sayımızda, eneriji, tarım, yeşil ekonomi, savunma sanayi yatırımları, ihracat ve para politikalarıyla ilgili haber-analizlere yer verdik. 2023 Türkiye genel seçim sonuçlarının ülkemize hayırlı uğurlu olması diliyorum. Sağlıkla kalın…