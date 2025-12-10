Uluslararası taşımacılığı olumsuz etkileyen eylemler sonrası bölgede hareketlilik başlarken, tır kuyruğunun ise hâlâ kilometrelerce uzadığı görüldü.

Yunan çiftçiler, hükümetin tarım politikalarını protesto etmek amacıyla 7 gündür traktörlerle otoyolları ve gümrük yollarını kapatıyordu. Bu nedenle özellikle tır taşımacılığında büyük bir birikme yaşanmış, Türk tarafındaki İpsala Sınır Kapısı ile karşı taraftaki Kipi Gümrük Kapısı’nda bekleyen araç sayısı hızla artmıştı.

Tırlar Tek Şeritten Geçiriliyor

Türk gümrük yetkilileri, Yunan makamlarıyla yapılan görüşmeler sonucunda geçişlerin saat 17.00 itibariyle kontrollü olarak başlatıldığını açıkladı. Tırların tek şeritten sırayla geçirildiği, yolcu araçlarında ise normal trafik akışının sağlandığı belirtildi.

İpsala’daki tır parkında başlayan hareketliliğe rağmen bölgedeki yoğunluk devam ediyor. Bazı sürücülerin 5-6 gündür araçlarından ayrılamadıkları, temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk yaşadıkları ifade edildi.

Eylemler Sürüyor, Sürücülere Uyarı

Yunanistan otoyolunda çiftçilerin traktörlü protestolarının sürdüğü, ancak şu an için geçiş koridoruna müdahale edilmediği öğrenildi. Yetkililer, sürücülerin mağduriyet yaşamamaları için güncel duyuruları ve gümrük geçiş bilgilendirmelerini yakından takip etmeleri gerektiğini vurguladı.

Uluslararası taşımacılıkta normalleşme sürecinin yavaş ilerlemesi beklenirken, İpsala-Kipi hattında trafiğin tamamen ne zaman açılacağı ise henüz netlik kazanmadı.