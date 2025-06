Haziran ayının gelmesiyle birlikte tatil hazırlıkları netleşti. Türkiye, bu yıl 65 milyon turist ağırlamaı ve 65 milyar lira turizm geliri elde etmeyi hedefliyor. Avrupa ve dünyanın dört bir yanından gelen turistler, “her şey dahil” sistemiyle uygun fiyatlara lüks tatilin keyfini çıkarıyor.

Ancak, Türkiye ile Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki gelir farkı, yerli genç nesillerin aynı imkânlara sahip olmasını engelliyor. Bu yüzden gençler yurt dışı tatil olanaklarını tercih ederken, bir yandan da kültürel değişimin hedefi haline geliyor.

YABANCI TATIL HAYALLERI VE KÜLTÜREL KOPUŞ

Batı merkezli medya ve popüler kültür, Bali’de yoga yapmak, Paris’te kahve içmek ya da Maldivler’de gün batımını izlemek gibi tatil klişelerini küresel orta sınıfın “hayal standardı” haline getirdi. Bu hayaller peşin de koşan bireyler, zamanla kendi ülkelerin deki doğal, kültürel ve tarihi değerlere karşı ilgisiz kalabiliyor. Kendi ülkesindeki alternatiflere rağmen başka coğrafyalara yönelmek, bilinçli ya da bilinçsiz şekilde kültürel kopuşa yol açıyor. Bu durum ekonomik olduğu kadar simgesel bir yabancılaşmayı da beraberinde getiriyor. Tatil tercihleriyle bir “medeniyet arayışı” için de olan genç nesil, aslında kendi kültürünü yetersiz görme ya da eleştirme eğilimine yöneliyor. Batı yaşam tarzının idealize edil mesi ise kişinin kendi kimliğini geri planda bırakmasına yol açıyor.

SOSYAL MEDYANIN TATIL ANLAYIŞINDAKI ETKISI

Günümüzde sosyal medya platformları, tatili görsel bir rekabet alanına dönüştürdü. Bu platformlar, farklı ülkelere yapılan seyahatleri sadece deneyim değil, aynı zamanda sosyal statü göstergesi haline getiriyor. Örneğin Türkiye’de Kapadokya yerine aynı bütçeyle Balkanlar veya uzak doğu turu yapmak daha “prestijli” sayılabiliyor. Bu tercihler, ye rel kültürün değil, dış kültürlerin sürekli öne çıkarıldığı bir tatil anlayışını besliyor.

ALTERNATIF TURIZM YAKLAŞIMLARI

Bu kültürel kopuşa karşı yerel turizmi yeniden keşfetmek, kültürel mirasa değer vermek önemli. Eko-turizm, kültür turizmi ve yerel deneyim odaklı seyahatler, bireylerin kendi coğrafyalarına yeniden bağlanmasını sağ lıyor. Böylece tatil, sadece kaçış değil, aynı zamanda bir aidiyet biçimi haline geliyor. Avrupa’da yaşayan Türklerin ülkeleriyle bağları, ulaşım ve konaklama maliyetlerinin artmasıyla zayıflıyor. Daha az harcamak için Türkiye’ye gelmek yerine daha yakın olan İtalya, İspanya gibi Avrupa ülkelerini tercih eden genç kuşaklar, Türk kültürüyle bağla rını koparıyor. Bu nedenle devletimizin genç nesillerin Türkiye ile bağlarını koparmaması için gösterilen çabaları daha da artırması gerekiyor. Örneğin, seyahat giderleri konu sunda teşvik getirilebilir.

HAZIRAN AYINDA EKONOMIDE DURUM

Haziran sayımızda ekonomi gündemine odaklandık. Yüksek enflasyon ve faiz oranları ekonomide sancılı bir denge oluşturuyor. İSO 500 araştırmasına göre, büyük sanayi şirketlerinin üçte biri zarar açıklamış durum da. Üretim azalırken tüketim artıyor. Enflas yonla mücadele devam ediyor; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu konuda güçlü kararlılık mesajı veriyor. TBB Başkanı Alpaslan Çakar ise bankacılık sektörünün şoklara dayanıklı olduğunu açıkladı. Bu sa yımızda bu konuyu derinlemesine mercek altına aldık. 25 yıldır Türk iş dünyası ve ekonomisine ışık tutan Ekovitrin, bu sayıda da çok özel rö portajlar ve kapsamlı araştırma dosyalarıyla gündemi belirlemeye devam ediyor.

Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve esenlik dilerim.