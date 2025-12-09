Spikerlere Yönelik Uyuşturucu Operasyonu Genişletildi

İstanbul’da geçtiğimiz günlerde televizyon spikerlerine yönelik düzenlenen operasyonda çeşitli kanallarda görev yapan E.R.C., M.A. ve H.S. savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Savcılık, dosyadaki delilleri genişleterek soruşturmayı derinleştirdi ve yeni gözaltılar gerçekleşti.

Bugün yapılan operasyonla birlikte, soruşturmanın önemli isimlerinden biri olan Mehmet Akif Ersoy da gözaltına alındı. Ersoy’un jandarma tarafından İstanbul’da gözaltına alındığı, işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Mehmet Akif Ersoy Kimdir?

8 Ocak 1985’te İstanbul’da doğan Mehmet Akif Ersoy, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunudur. Medya kariyerine 2009 yılında 6 News kanalında muhabir olarak başlayan Ersoy, ardından TRT’ye geçerek uluslararası habercilikte önemli görevler üstlendi.

TRT Kariyeri ve Savaş Muhabirliği

2010: TRT TÜRK Addis Ababa Temsilciliği

2011: Libya, Yemen, Şam ve Erbil başta olmak üzere kritik bölgelerde savaş muhabirliği

Aynı yıl, Muammer Kaddafi ile ölümünden hemen önce gerçekleştirilen son röportaj ile dikkat çekti

2012: TRT Kahire-Mısır Temsilcisi

2013: TRT Arapça Koordinatör Yardımcılığı

2014: TRT İstanbul Bölge Müdür Yardımcılığı

2015 yılında Kaddafi'nin yaşamını konu alan “Zenga Zenga” belgeselini hazırlayan Ersoy, aynı dönemde Diyanet İşleri Başkanlığı’nda Ortadoğu ve İslam Coğrafyası Sorumlu Başkan Müşaviri olarak görevlendirildi. 2016’da ise Dış Politika Dergisi’nin Genel Yayın Yönetmeni oldu.

Habertürk Dönemi

2017’de Habertürk’e katılan Ersoy, Manşet ve Nedir Ne Değildir programlarının moderatörlüğünü üstlendi. Ayrıca Habertürk Ana Haber’i sundu. Afganistan, Libya ve Filistin gibi çatışma bölgelerinde saha haberciliğini sürdürdü.

Kişisel Yaşamı ve Çalışmaları

2022 yılında Show TV Ana Haber sunucusu Pınar Erbaş ile evlenen Ersoy’un “Tünel – Gazze’de Yaşamak” adlı bir kitabı bulunmaktadır.

Soruşturmada Son Durum

Mehmet Akif Ersoy’un gözaltı işlemlerinin sürdüğü, savcılığın dosyayı genişletmeye devam ettiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında yeni detayların kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.