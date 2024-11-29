Türkiye’nin önde gelen iş insanlarından Gürok Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Rıza Güral, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından, Kütahya'da gerçekleştirdiği yatırımlar, iş dünyasındaki uluslararası başarıları, sağladığı istihdamla bölgenin ekonomik gelişimine katkıları ve toplumsal sosyal sorumluluk projelerine verdiği desteklerle “Fahri Doktora” ünvanı ile onurlandırıldı.

28 Kasım Perşembe günü, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde gerçekleştirilen törene Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, Gürok Grup yöneticileri, akademisyenler, öğrenciler, iş dünyasından isimler ve basın mensupları katıldı. Etkinlikte, Rıza Güral'ın iş hayatındaki başarıları ve Kütahya'ya yaptığı katkılar anlatıldı.

Uzun yıllardır Kütahya’daki yatırımları ve ülkemize kattığı değerlerle yalnızca iş dünyasında değil, aynı zamanda sosyal alanda da örnek bir liderlik gösteren iş insanı, yaptığı yatırımlar ve sosyal sorumluluk projeleriyle binlerce insana istihdam sağlamaya ve şehrin ekonomik gelişimine büyük katkı sunmaya devam ediyor. Gürok Grubu’nun sanayi, turizm, yapı ve hızlı tüketim ürünleri sektörlerindeki başarılarının yanı sıra, toplumsal sorumluluk bilinciyle yürüttüğü projelerle de dikkat çeken Rıza Güral, projelerinde sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal fayda yaratmayı hedefliyor.

Gürok Grup Kütahya’nın istihdamına önemli katkı sağlıyor

Gürok Grup, Rıza Güral'ın yönetim kurulu başkanlığında Kütahya'da yaptığı yatırımlarla istihdamı artırarak bölge ekonomisine destek sağladı ve bu başarılarıyla Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nin 2023 ve 2024 yıllarındaki Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda 'En Fazla İstihdam Sağlayan Firma' ödülüne layık görüldü.

Rıza Güral’ın ismi Kütahya’da caddeye verilmişti

Kütahya 1. Organize Sanayi Yönetim Kurulu ve Kütahya Valiliği, 2022 yılında, şehre yaptığı katkılardan dolayı çalışma hayatında 58 yılı geride bırakan başarılı iş insanı ve Gürok Grup Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Güral’ın ismini Kütahya’da bir caddeye vermişti. 1. Organize Sanayi Bölgesinin ana caddesi olan, aynı zamanda Gürok Grup’nun LAV&GCA işletmelerinin yer aldığı “1. Cadde”nin ismi “Rıza Güral Caddesi” olarak değiştirilmişti. Söz konusu değişiklik kararı, Kütahya 1. Organize Sanayi Yönetim Kurulu ve Kütahya Valiliği’nce Gürok Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Güral’ın Kütahya’ya değerli katkılarının nişanesi olarak alındı.