Geçen hafta KKM bakiyesi 19 milyon lira azalarak 1 milyar 515 milyon liraya indi. Bu, toplam mevduat içindeki payın yalnızca yüzde 0,01 seviyesinde olduğunu gösteriyor.

Rapora göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 3 Nisan itibarıyla 355 milyar 949 milyon lira artarak 24 trilyon 901 milyar 906 milyon liraya ulaştı. Toplam mevduat ise bankalar arası dahil olmak üzere 294 milyar 90 milyon lira artışla 28 trilyon 222 milyar 359 milyon liraya yükseldi.

Tüketici kredilerinde de artış gözlendi. Bu dönemde toplam tüketici kredileri 27 milyar 350 milyon lira artarak 3 trilyon 159 milyar 277 milyon liraya çıktı. Kredilerin dağılımına bakıldığında, konut kredileri 747 milyar 32 milyon, taşıt kredileri 46 milyar 165 milyon ve ihtiyaç kredileri 2 trilyon 366 milyar 80 milyon lira oldu.

Taksitli ticari kredilerde artış devam etti ve bu kredilerin toplamı 66 milyar 949 milyon lira yükselerek 3 trilyon 842 milyar 775 milyon liraya ulaştı. Bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 2,9 artışla 3 trilyon 12 milyar 18 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Bu alacakların 1 trilyon 144 milyar 69 milyon lirası taksitli, 1 trilyon 867 milyar 949 milyon lirası taksitsiz borçlardan oluşuyor.

Takipteki alacaklar ise 15 milyar 912 milyon lira artışla 682 milyar 574 milyon liraya yükseldi ve bu alacakların 511 milyar 225 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları da 3 milyar 887 milyon lira artarak 5 trilyon 544 milyar 51 milyon liraya çıktı.

KKM hesaplarındaki gerilemenin devam etmesi, yatırımcıların alternatif enstrümanlara yöneldiğini gösterirken, bankacılık sektörü genelinde mevduat ve kredi hacmindeki artış, ekonomideki canlılığın sürdüğüne işaret ediyor.