TÜRKİYE KAYKAY ŞAMPİYONASI BEYLİKDÜZÜ'NDE YAPILDI

Türkiye Kaykay Federasyonu tarafından düzenlenen ve üç gün boyunca kıyasıya süren 2021 Türkiye Kaykay Şampiyonası’nın finalinde de heyecan dolu anlar yaşandı. Etkinliğin ev sahipliğini yapan Beylikdüzü Belediyesi tarafından Yaşam Vadisi 2.etapta hayata geçirilen ve 5.5 metre ile Türkiye’nin en derin kaykay havuzu olma özelliğine sahip olan Kaykay Park’ta düzenlenen şampiyonada, kadın ve erkek kategorilerinde yarışan 24 sporcudan 13’ü finale kaldı. Şampiyonada yarışan 11 yaşındaki minik Elanur Şen, cesareti ve yeteneğiyle büyük beğeni toplarken aralarında milli kaykaycıların da olduğu 5 kadın sporcu kadınlar kategorisinde mücadele verdi. Erkekler kategorisinde yarışan 8 sporcu ise yaptıkları hareketlerle büyük alkış topladı. Her bir sporcunun 45 saniye boyunca pist içerisinde kaykaylarıyla yaptığı hareketlerin jüri tarafından değerlendirildiği yarışın finalinde, kadınlarda Safa Merve Nalçacı, erkeklerde de Alparslan Ayhan birincilik kupasını kaldırdı. İlk üçe giren sporcuların kupa, madalya ve hediye çeklerini Beylikdüzü Belediyesi 1.Başkan Vekili Serdal Mumcu ve Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı Sedat Çelenk takdim etti. Aynı zamanda şampiyona boyunca ter döken tüm sporculara da anı madalyası verildi.

“Burası kapısında kilit olmayan bir pist”

Şampiyonanın kapanış töreninde konuşan Beylikdüzü Belediyesi 1. Başkan Vekili Serdal Mumcu, “Sporcu arkadaşlarımızı Beylikdüzü’nde görmek bizleri çok mutlu etti. Bundan sonraki şampiyonalarda da seve seve değerli sporcu arkadaşlarımızı Beylikdüzü’nde ağırlamaktan memnun olacağız. Kaykay sporunun ülkemizde gelişmekte olan bir spor dalı olduğunu biliyoruz. Türkiye’deki en iyi pistlerden bir tanesindeyiz ve bu da bize ayrı bir mutluluk veriyor. Burası kapısında kilit olmayan bir pist ve bu sebeple kaykay sporuna gönül veren bütün sporcu arkadaşlarımızı Beylikdüzü’nde görmekten mutluluk duyarız.” diyerek sporcuları tebrik etti.