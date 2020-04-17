ARAMA MOTORLARINDA EN ÇOK HANGİ KELİMELER ARANDI?

Google Arama Trendleri raporu, koronavirüs salgınında insanların anlık, günden güne değişen ve yeni edindiği alışkanlıkları gözler önüne serdi. 30 Mart–5 Nisan günleri arasında yapılan aramaları kapsayan veriler, karantina döneminde internette en çok nelerin arandığını gösteriyor.

Mağazaların açık olup olmadığını Google’dan kontrol ettik

Google aramalarından elde edilen verilere göre, 30 Mart haftasında Türkiye'de yapılan aramalarında “açık mı?”, sorusu ön plana çıkarken, Güney Afrika en çok “temel hizmetler”i aradı. Almanya ise donanım mağazalarının hala açık olup olmadığı konusuyla ilgilendi.

Almanlar kendi saçını kesti, İngilizler evcil hayvanlarını ihmal etmedi

Koronavirüs günlerinde kişisel bakım ve evcil hayvan bakımı için işin uzmanlarına gidilemediğinden, farklı coğrafyalarda farklı çözümler üretildi. Arama trendlerine göre, Birleşik Krallık’ta “tırnak bakım seti” ve “köpek bakım kiti” aramaları yükselişe geçti. Almanya “kendi kendine saç nasıl kesilir?”in cevabını merak ederken, Türkiye’de “tıraş makinesi” aramalarında artış yaşandı.

Ekmek tarifi ve derin dondurucu aramaları arttı

Covid-19, gündelik ev işlerini de etkiledi. Dışarıdan yemek siparişlerinin azaldığı bu dönemde insanlar evde yemek yapma becerilerini geliştirmeye çalışıyor. Türkiye’de “ekmek tarifi” ve “derin dondurucu”, İtalya’da “basit kurabiyeler” ve Almanya’da “maya yapımı” aramalarında artış görüldü.

İngilizler masa tenisine yöneldi

Eğitimin evden devam etmesi kararıyla birlikte Türkiye’de “uzaktan eğitim” aramaları yükselişe geçti. Formda kalmaya özen gösteren insanlar ise sporla ilgili aramalar yaptı. İngiltere'de “masa tenisi masası” ve “basketbol potası” Almanya’da ise YouTube’da “günlük spor sınıfları” aramaları arttı.

Tüketici alışkanlıklarındaki değişimi dikkate alan şirketler kazanacak

Google SMB Premier Partnerı EG Bilişim Teknolojileri CEO’su Gökhan Bülbül, Google Arama Trendleri hakkında “Yapılan aramalar ülkeler bazında değişiklik gösteren tüketici alışkanlıklarına yönelik bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. Google Arama Trendleri üzerinden tüketici davranışlarındaki değişim izlenebilir, artan talepler tespit edilebilir ve bu taleplere uygun hizmetler üretilebilir. Değişen şartların oluşturduğu yeni talepleri takip eden ve hızlı aksiyon alan sektör oyuncuları, rekabette avantajlı konuma gelecek.” açıklamasında bulundu.