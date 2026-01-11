İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Serpil Arslan, grip vakalarının eskisi gibi kısa sürede atlatılamadığını, erken başvurunun ise büyük önem taşıdığını söyledi.

Soğuk havaların etkisiyle grip görülme sıklığının arttığını ifade eden Arslan, vakaların yaz aylarına göre yaklaşık iki kat arttığını belirtti. Viral enfeksiyonların özellikle 0-5 derece arası sıcaklıklarda daha sık görüldüğünü aktaran uzman, güneşten uzak kalınması ve bağışıklık sisteminin zayıflamasıyla birlikte kış aylarında hastalıklara daha kolay yakalanıldığını dile getirdi.

Bu yıl özellikle influenza vakalarının yaygın olduğuna dikkat çekilerek, hastalığın üşüme, titreme, kas ve eklem ağrıları, iştahsızlık, öksürük, hapşırma ile birlikte bazı hastalarda bulantı ve kusma gibi belirtilerle başladığı ifade edildi. Damlacık yoluyla bulaşan gripte yayılımın çok hızlı olduğuna vurgu yapılarak, kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durulması, el hijyenine dikkat edilmesi ve hastalık belirtileri gösteren kişilerin maske kullanması gerektiği belirtildi.

Grip vakalarının artık daha ağır geçtiğine dikkat çekilerek, “İlaç kullansak da kullanmasak da bir haftada geçer” düşüncesinin geçerliliğini yitirdiği ifade edildi. Özellikle ilk 24-48 saat içinde sağlık kuruluşlarına başvurulması durumunda, erken tedaviyle hızlı iyileşme sağlanabildiği, ancak 3 günden sonra vakaların ağırlaşabildiği aktarıldı. Kronik hastalığı ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde grip; sinüzit, bronşit ve zatürreye kadar ilerleyebiliyor.

Özellikle 65 yaş üstü bireyler, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunanların daha yüksek risk grubunda yer aldığı belirtilirken, diyabet, kalp hastalığı, tansiyon ve KOAH gibi hastalıkları olan kişilerin grip sezonu öncesinde grip aşısı yaptırmalarının önemine dikkat çekildi.

Bağışıklık sistemini güçlendirmek için düzenli beslenme, yeterli uyku ve bol sıvı tüketiminin altı çizilirken, günlük C vitamini alımının ihmal edilmemesi, bunun mümkünse taze sıkılmış meyve sularından karşılanması önerildi. Ayrıca kış mevsimine uygun giyinilmesi, terleyip soğumaktan kaçınılması gerektiği vurgulandı.

Uzmanlar, grip belirtilerinin hafife alınmaması ve özellikle risk grubundaki kişilerin erken dönemde sağlık kuruluşlarına başvurması konusunda vatandaşları uyardı.